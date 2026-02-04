Renārs Grantiņš
Bobslejists Renārs Grantiņš nonācis slimnīcā, viņa ekipāža cietusi kritienu treniņbraucienā olimpiskajā trasē
Latvijas bobsleja pilota Renāra Grantiņa divnieku ekipāža trešdien olimpisko spēļu trasē piedzīvoja kritienu, aģentūrai LETA apstiprināja Latvijas delegācijas vadītājs Raitis Keselis.
Kritiens notika divnieku ekipāžu pirmajā treniņbraucienā. Grantiņam trasē tika sniegta nepieciešamā palīdzība, un viņš nogādāts slimnīcā sīkāku pārbaužu un nepieciešamo manipulāciju veikšanai. Sportista dzīvībai briesmas nedraud.
Latvijas delegācija patlaban gaida detalizētāku ārstu atzinumu, pagaidām nesniedzot atbildi, kā kritiens ietekmēs Grantiņa startu olimpiskajās spēlēs.
Kortīnā d'Ampeco Latvija ir pārstāvēta ar divām ekipāžām divnieku un četrinieku konkurencē.