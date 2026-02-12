Zintis Ekmanis par Starptautisko bobsleja un skeletona federāciju: viņi cenšas ievilkt krievus atpakaļ
Bijušais Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas (LBSF) ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis asi kritizējis starptautiskās federācijas vadību un tās attieksmi pret iespējamo Krievijas sportistu atgriešanos sacensībās.
“Es pazīstu federācijas šefu. Savas domas es viņam personīgi pateicu pa telefonu diezgan rupjā veidā, bet viņi ir saistīti ar krieviem. Viņi tā cenšas viņus ievilkt atpakaļ,” sacīja Ekmanis.
Viņš atgādināja, ka 2022. gadā Latvijas puse kopā ar domubiedriem aktīvi iestājās par to, lai nepieļautu Krievijas sportistu startu, ņemot vērā Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
“Galvenais bija pārliecināt ārzemniekus – ka 21. gadsimtā strīdus nevar risināt, slepkavojot cilvēkus,” norādīja Ekmanis.
Ekmaņa izteikumi izskan laikā, kad viens no skaļākajiem skandāliem ap Milānas–Kortīnas 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm saistīts ar Ukrainas skeletonista Vladislava Heraskeviča diskvalifikāciju.
Latvijas Olimpiskā komiteja un Lietuvas Olimpiskā komiteja ir vērsušās pie Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija, lūdzot papildu skaidrojumu par žūrijas lēmumu liegt Heraskevičam piedalīties vīriešu skeletona sacensībās. Kā norādīts paziņojumā, lēmuma pamatojums saistīts ar sportista ķiveri, kas bija veltīta nogalināto sportistu piemiņai, un tika atzīta par neatbilstošu olimpiskajai hartai un sportistu izpausmes vadlīnijām. IBSF gan esot uzsvērusi, ka sportisti apņemas ievērot hartu un noteikumus, taču konkrētus punktus, kas būtu pārkāpti, publiski neesot detalizējusi.
Savukārt Starptautiskā Olimpiskā komiteja sportistu diskvalificēja, balstoties uz IBSF žūrijas lēmumu un tās sniegto interpretāciju par neatbilstību noteikumiem.
Pilna saruna ar Zinti Ekmani portālā Jauns.lv būs skatāma otrdien.