"Sirdsapziņu nepārdodu!": skeletonists Heraskevičs vēršas Sporta arbitrāžas tiesā sakarā ar aizliegumu olimpiādē godināt krievu okupantu nogalinātos kolēģus
Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs apstrīdējis Sporta arbitrāžas tiesā (CAS) Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) lēmumu, kas viņam liedza startēt olimpisko spēļu sacensībās.
Iesniegumu izskatīs speciāli olimpiskajām spēlēm izveidotā CAS grupas šķīrējtiesnesis.
SOK diskvalificēja Heraskeviču, balstoties uz IBSF olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir "pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām". IBSF uzsvēra, ka sportisti apņemas ievērot olimpisko hartu un federācijas sporta noteikumus, taču konkrētus punktus, kas tikuši pārkāpti, nenorādīja. IBSF žūrijas lēmumā ir norādīts, ka sportists sarunās ar SOK un IBSF, kā arī publiski bija apliecinājis, ka olimpiskajās spēlēs startēs ar ķiveri ar "Ukrainas sportistu, kas zaudējuši dzīvību Ukrainas karā pret Krievijas iebrukumu, portretiem". Kā pauda IBSF žūrija, Heraskevičs pauda stingru apņēmību startēt ar savu ķiveri, lai gan tika informēts, ka viņu saistībā ar to var diskvalificēt.
Iepriekš Heraskevičs pauda pārliecību, ka IBSF un SOK saprot, ka viņš nav pārkāpis nekādus noteikumus, izvēloties startēt ar ķiveri Krievijas agresijas karā Ukrainā nogalināto sportistu piemiņai. "Esmu dziļi pārliecināts, ka IBSF un SOK saprot, ka nekādus noteikumus es nepārkāpju," teica Heraskevičs, kuru neilgi pirms starta diskvalificēja. "Turklāt es teiktu, ka ir sāpīgi, jo tas tiešām izskatās kā diskriminācija, jo daudzi sportisti jau bija pauduši savu viedokli," teica ukraiņu skeletonists, paskaidrojot, ka citu olimpisko spēļu dalībnieku izpausmēm nav pievērsta tāda uzmanība. "Tātad pēkšņi tikai Ukrainas sportists šajās olimpiskajās spēlēs tiks diskvalificēts par ķiveri," viņš sacīja.
Jau pēc pirmajiem treniņbraucieniem Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs SOK paziņoja, ka Heraskevičam ir aizliegts piedalīties sacensībās ar ķiveri, uz kuras attēloti vairāk nekā 20 ukraiņu sportisti un treneri, kas nogalināti Krievijas agresijas karā, kas tika sākts neilgi pēc Pekinas olimpisko spēļu noslēguma 2022. gadā. SOK kā kompromisu sportistam piedāvāja sacensībās startēt ar melnu rokas apsēju, taču Heraskevičs atteicās.
Pirms skeletona sacensībām ceturtdien ar Heraskeviču trases augšdaļā tikās SOK prezidente Kērstija Koventrija, kura pēc apmēram desmit minūšu privātas sarunas atzina, ka viņai nav izdevies pārliecināt sportistu. Ar asarām acīs viņa uzsvēra, ka visi piekrīt vēstījumam uz ķiveres, taču esot jāievēro sacensību noteikumi.
SOK paziņojumā norādīts, ka sportisti ir lūguši nodrošināt, ka sacensību norises vietas, pjedestāls un olimpiskais ciemats ir drošas zonas, tādēļ SOK vērtējumā šajās zonās nav pieļaujami nekādi vēstījumi.
Heraskevičs pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs pēc viena no braucieniem pacēla plakātu zilidzeltenajās Ukrainas karoga krāsās ar uzrakstu "Karam Ukrainā - nē!", pievēršot pasaules uzmanību tobrīd saspringtajai situācijai pie Ukrainas robežām. Tolaik SOK paziņoja, ka viņš tikai aicina uz mieru un nav pārkāpis olimpisko hartu.
Heraskevičs ir norādījis, ka SOK lēmumos par to, kādas izpausmes ir atļautas, nav konsekvences.
Viņš minēja vairākus piemērus no Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm. Piemēram, ASV daiļslidotājs Maksims Naumovs, kurš pēc sava slidojuma Milānā šonedēļ parādīja savu mirušo vecāku - pirms gada aviokatastrofā bojāgājušo bijušo pasaules čempionu daiļslidošanā pāri Jevgēņijas Šiškovas un Vadima Naumova - fotogrāfiju, savukārt Izraēlas skeletonists Džereds Faierstouns atklāšanas ceremonijā bija kipā, uz kuras bija uzrakstīti 11 Izraēlas sportistu un treneru vārdi, kuri gāja bojā 1972. gada uzbrukumā Minhenes olimpiskajās spēlēs.
"Dalībnieks burtiski uzlika mirušo piemiņu uz galvas, lai godinātu viņus," Heraskevičs rakstīja "Instagram". "Es patiesi nesaprotu, kā šie divi gadījumi būtiski atšķiras," atzina ukraiņu sportists.
Turklāt, neskatoties uz aizliegumu, olimpiskajās spēlēs ir bijusi redzama arī agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas simbolika. Piemēram, itāļu snovbordists Rolands Fišnallers bija uzvilcis ķiveri, uz kuras bija arī Krievijas, kā 2014. gada Soču olimpisko spēļu rīkotājas, karogs. SOK ieskatā tas neesot bijis pārkāpums.
Savukārt neitrālā sportista statusā startējošā daiļslidotāja Pjotra Gumeņika starta laikā skatītāji izritināja Krievijas karogu, kā arī Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE) prezidents Arkādijs Dvorkovičs tribīnēs stāvēja līdzās vīrietim ar PSRS simboliku uz apģērba un plakātu ar 1980. gada Maskavas olimpisko spēļu talismanu Mišku.
Olimpiskajās spēlēs startē 13 sportisti no agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas, kuriem SOK piešķīrusi tā dēvētā "neitrālā sportista" statusu.
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā Heraskevičs bija Ukrainas delegācijas karognesējs un jau iepriekš bija solījis, ka olimpiskajās spēlēs vērsīs uzmanību uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā.
Vairāki Ukrainas sportisti ir solidarizējušies ar Heraskeviču, plaukstās turot uzrakstu "Atcerēšanās nav noziegums". SOK arī ir aizliegusi ukraiņu šorttrekistam Oleham Handejam startēt olimpiskajās spēlēs ar ķiveri, uz kuras uzdrukāti dzejnieces un disidentes Ļinas Kostenko vārdi: "Tur, kur ir varonība, nav pilnīgas sakāves". Arī Ukrainas frīstaila slēpotāja Katerina Kocara ir paziņojusi, ka SOK aizliegusi viņai izmantot visu sezonu lietoto ķiveri ar uzrakstu "Esi drosmīgs kā ukraiņi". Sportiste atzina, ka pieredzes trūkuma dēļ pakļāvusies un sacensībās startējusi ar citu ķiveri.
Pēc Koventrijas lūguma SOK disciplinārkomisijas priekšsēdētājs ir pārskatījis lēmumu atcelt olimpisko akreditāciju Heraskevičam, kas nozīmē, ka sportists drīkstēs uzturēties olimpiskajās spēlēs, neskatoties uz to, ka nepiedalās sacensībās.
Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pauda sašutumu par sporta funkcionāru lēmumu diskvalificēt sportistu, kurš godina agresorvalsts Krievijas nogalinātos sportistus un trenerus, kamēr pašas Krievijas pārstāvji kā "neitrālie" var netraucēti piedalīties. Viņš platformā "X" norādīja, ka SOK lēmums "pilnīgi noteikti nav par olimpiskajiem principiem, kas balstīti godīgumā un miera atbalstīšanā". "Sportam nevajadzētu nozīmēt amnēziju," uzsvēra Zelenskis un pateicās Heraskevičam par skaidro nostāju, izvēloties ķiveri, ar kuru tiek pieminēti Krievijas sāktajā karā nogalināti Ukrainas sportisti un treneri.
Ukrainas prezidents arī atgādināja, ka Krievija nepārtraukti pārkāpj olimpiskos principus un izmanto olimpisko spēļu laiku kariem: 2008. gadā tā sāka karu pret Gruziju, 2014. gadā okupēja Ukrainas Krimas pussalu, 2022. gadā sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. "Un tagad 2026. gadā, neskatoties uzaicinājumiem ziemas olimpisko spēļu laikā ievērot pamieru, Krievija to pilnībā ignorē, palielina raķešu un dronu triecienus pa mūsu enerģētikas infrastruktūru un mūsu cilvēkiem," pauda Zelenskis.
Viņš paziņoja, ka kopš 2022. gada, kad neilgi pēc Pekinas olimpisko spēļu noslēguma Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā, ir nogalināti 660 ukraiņu sportisti un treneri.
Zelenskis arī atgādināja, ka neitrālā sportista statusā Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs startē 13 agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas sportisti, "lai gan reālajā dzīvē viņi publiski atbalsta Krievijas agresiju pret Ukrainu un mūsu teritoriju okupāciju. Un viņi ir tie, kuri ir pelnījuši diskvalifikāciju". "Būt drosmīgam ir vērtīgāk par jebkādu medaļu," paziņoja Ukrainas prezidents, kurš Heraskevičam piešķīra Brīvības ordeni par nesavtīgu kalpošanu Ukrainas tautai, pilsonisko drosmi un patriotismu, aizstāvot brīvības ideālus un demokrātiskās vērtības.