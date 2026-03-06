Vēja parku strīda dēļ plānots mainīt teritorijas plānošanas noteikumus, pavēsta Siliņa
Plānots mainīt teritorijas plānošanas noteikumus, piektdien sociālajos medijos informē Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Viņa šodien tikusies ar viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Raimondu Čudaru (JV), Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) parlamentāro sekretāru Jāni Irbi un Bauskas novada vadību.
"Kopīgi vienojāmies, ka strādājam uz rezultātu un mainīsim teritorijas plānojuma noteikumus," vēsta premjere.
Siliņa uzsver, ka viņai ir būtiski risināt strīdus, lai neciestu cilvēku labklājība, novadu attīstība un valsts enerģētiskās neatkarības palielināšanās, vienlaikus ievērojot iedzīvotāju intereses.
Nākamnedēļ Siliņa plāno sarunu arī ar Preiļu novada vadību.
Jau vēstīts, ka Čudars ar rīkojumu daļēji apturēja Bauskas un Preiļu novada teritoriju plānojumus, kas, viņaprāt, nepamatoti ierobežo vēja parku ierīkošanu.
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) aicināja nekavējoties atcelt Čudara rīkojumu, kas LPS ieskatā radot nozīmīgas sekas un negatīvu ietekmi uz visām Latvijas pašvaldībām. Tomēr pēc tikšanās ar Čudaru un Melni vienots risinājums netika panākts.
LPS traktējumā diskusija ir tikai par pašvaldības noteiktajiem ierobežojumiem 0,5% teritorijas Preiļu novadā un 4,29% Bauskas novadā, ņemot vērā iedzīvotāju intereses. Pašvaldības vēloties nekavējošu risinājumu un skaidrību par teritoriju plānošanas politiku un nākotnes redzējumu.
Bauskas novada dome 22. janvāra ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu vērsties Satversmes tiesā, lai apstrīdētu ministra rīkojumu, ar kuru daļēji apturēta Bauskas novada teritorijas plānojuma darbība. Savukārt Preiļu novada dome šādu lēmumu pieņēma 26. janvārī.
LPS pārmet, ka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas ilgstoša vadlīniju un kritēriju neizstrādāšana par vienotas pieejas ieviešanu vēja parku integrēšanai izstrādes stadijā esošajos teritorijas plānojumos ir viens no būtiskiem cēloņiem, kādēļ apturēti minētie plānojumi.
19. februārī ar LPS tikās arī Siliņa.
Daļēji apturot pašvaldību plānojumus, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Čudars skaidroja, ka ir konstatējis būtiskas juridiskas un saturiskas nepilnības. Viņaprāt, apturētās daļas bez pietiekama datu, izpētes un tiesiska pamatojuma nosaka nesamērīgus ierobežojumus atjaunīgo energoresursu (AER) attīstībai, komercdarbībai un privātpersonu tiesību īstenošanai.
SIA "EWE Neue Energien 2" Valsts vides dienestam (VVD) iesniedzis ieceri par 17 VES izbūvi Bauskas un Jelgavas novadu teritorijās, un VVD ir sācis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.
Pašvaldība pērn oktobrī sniedza VVD oficiālu atbildi, norādot, ka lielākā daļa plānotā vēja parka teritorijas atrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēs, kur šāda būvniecība nav pieļaujama. Arī novembrī sniegtajā atzinumā pašvaldība atkārtoti uzsvēra, ka iecere neatbilst spēkā esošajam teritorijas plānojumam un zonējums nav maināms.
Savukārt Preiļu novadā AS "Latvenergo" plāno vēja elektrostaciju parka "Riebiņi" būvniecību.