"Mēs esam ar Ukrainu!" Latvijas kamaniņnieki ar cēlu žestu pauž atbalstu diskvalificētajam skeletonistam
foto: (Foto: Edijs Pālens/LETA)
Latvijas kamaniņu izlase olimpiskajās spēlēs 2026. gada 13. februārī.
"Mēs esam ar Ukrainu!" Latvijas kamaniņnieki ar cēlu žestu pauž atbalstu diskvalificētajam skeletonistam

Ceturtdien, 12. februārī, kamaniņu sportā ar komandas stafetes sacensībām noslēdzās olimpiskās spēles šajā sporta veidā. Latvieši, kas ieņēma ceturto vietu, pauda publisku atbalstu diskvalificētajam ukraiņu skeletonistam Vladislavam Heraskevičam.

Jau ziņots, ka 12. februārī skeletona sacensības vīriešiem sākās ar skandālu. Liedzot doties trasē ar ķiveri, uz kuras attainoti kritušās Ukrainas sporta personības Krievijas sāktajā pilna mēroga karā, Starptautiskā Olimpiskā komiteja diskvalificēja ukraini Vladislavu Heraskeviču. Protestu pret šo iesniedza Latvijas skeletona izlases treneris Ivo Šteinbergs, bet ukraiņi šo diskvalifikāciju apstrīdējusi Sporta arbitrāžas tiesā. 

Šīs dienas vakarā notika sacensības kamaniņu sportā komandu stafetē. Latvija ieņēma ceturto vietu un, esot uz skatuves pēc brauciena, pacēla ķiveres kā protestu pret Heraskeviča diskvalifikāciju. To pamanīja arī sportists, daloties ar to savā sociālajā tīklā. Tieši tāpat, taču pietupjoties uz celi, pēc brauciena īstenoja Ukrainas kamaniņu izlase. 

foto: (Foto: Edijs Pālens/LETA)
Ukrainas kamaniņu sportisti protestē pret diskvalificēto tautieti.
Ukrainas kamaniņu sportisti protestē pret diskvalificēto tautieti.

Pēc sacensībām Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjods pauda skaidru valodu un skaidru atbalstu Ukrainai. "Man rokās ir ķivere. Domāju, ka visiem tas ir skaidrs, ko tas nozīmē uz šo dienu un uz šo brīdi. Gribu, lai visa Latvijas tauta un pasaule zina, ka mēs esam ar Ukraini šajā grūtajā laikā. Bijām, esam un būsim! Slava Ukrainai," emocionāli pauda Aparjods, kuram olimpiskajās spēlēs divas ceturtās vietas. 

Kamaniņu sportā Latvija sacensības noslēdza ar šim vienīgo medaļu - dāmām par sudraba ieguvēju kļuva Elīna Ieva Bota. Vēl trīs ceturtās vietas un viena piektā. 

