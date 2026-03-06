Ungārijas varas iestādes sagrābušas par ķīlniekiem septiņus Ukrainas pilsoņus, kas pārvadāja zeltu, paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha apsūdzējis Ungāriju par to, ka tā sagrābusi par "ķīlniekiem" Ukrainas bankas darbiniekus, kuri transportēja 40 miljonus ASV dolāru un deviņus kilogramus zelta.
Ungārija ir viena no nedaudzajām Eiropas valstīm, kas saglabājusi tuvas attiecības ar Krieviju pēc tās iebrukuma Ukrainā un ir konsekventi pret militāru palīdzību Kijivai. "Šodien Budapeštā Ungārijas varas iestādes sagrāba septiņus Ukrainas pilsoņus par ķīlniekiem," Sibiha rakstīja platformā "X".
"Šie septiņi ukraiņi ir valstij piederošās bankas "Oschadbank" ("Oščadbank") darbinieki, kas ar diviem bankas automobiļiem brauca starp Austriju un Ukrainu un veda skaidru naudu, kas ir daļa no regulāriem pakalpojumiem starp valsts bankām," sacīja Sibiha.
"Oschadbank" ("Ukrainas valsts krājbanka") paziņoja, ka tās darbinieki veda 40 miljonus ASV dolāru un deviņus kilogramus zelta, kad viņi tika aizturēti.
"Mēs runājam par to, ka Ungārija sagrābusi ķīlniekus un nozagusi naudu," Sibiha piebilda platformā "X". "Tas ir valsts terorisms un izspiešana."
Banka paziņoja, ka tās darbinieku atrašanās vieta nav zināma, bet GPS signāla dati rāda, ka viņu automašīnas atrodas Budapeštas centrā "netālu no kādas Ungārijas likumsargājošās aģentūras". Ungārijas valdība vēl nav atbildējusi uz ziņu aģentūras AFP lūgumu komentēt notikušo.