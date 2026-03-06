Latvijas biatlonists Rastorgujevs finišē devītais 20 kilometru distancē
Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs piektdien Somijā Pasaules kausa septītajā posmā izcīnīja devīto vietu 20 kilometru individuālajā distancē.
Pirmo četru vietu ieguvēji šāva nekļūdīgi, taču pirmo vietu izcīnīja francūzis Eriks Pero, kurš finišu sasniedza pēc 44 minūtēm un 55,7 sekundēm.
Otrais, zaudējot 29,9 sekundes, bija norvēģis Sturla Holms Lēgreids, bet vēl viens Norvēģijas pārstāvis Vetle Šostads Kristiansens piekāpās francūzim 47,9 sekundes un bija trešais.
Pirmajās divās ugunslīnijās Rastorgujevs šāva kļūdīgi, bet nākamajās divās šaušanās viņš neaizvēra pa vienam mērķim. Finišā latvietis bija par trīs minūtēm un 3,8 sekundēm lēnāks nekā uzvarētājs.
Rastorgujevam izcīnīta devītā vieta, visticamāk, ļaus kvalificēties svētdien gaidāmajām sacensībām ar kopēju startu.
Visi biatlonisti vēl nav finišējuši, taču pirmais divdesmitnieks vairs nemainīsies.
Pasaules kausa posma turpinājumā sievietes sacentīsies 12,5 kilometru distancē ar kopēju startu un vīrieši spēkosies 4x7,5 kilometru komandu stafetē, bet svētdien paredzēta 4x6 kilometru komandu stafete sievietēm un 15 kilometru sacensības ar kopēju startu vīriešiem.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc sacensībām Kontiolahti paredzēti vēl Pasaules kausa posmi Otepē un Holmenkollenā.