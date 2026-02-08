FOTO: Liepājas teātra izrāde “Latviešu raķetes” aizved Latvijas bobsleja stāstu uz Milānu

Milānā olimpisko spēļu laikā izrādīta izrāde par bobsleja revolūciju
Sestdien, 7. februārī, Milānā uz skatuves izskanēja Latvijas stāsts – Latvijas Olimpiskā komiteja pirmo reizi Olimpisko spēļu vēsturē Latviju pārstāvēja ne tikai sportā, bet arī Kultūras olimpiādē, skatītājiem izrādot Liepājas teātra izrādi “Latviešu raķetes”.
Izrāde “Latviešu raķetes”, kas iekļauta Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas Olimpisko spēļu Kultūras olimpiādes programmā, stāsta par Latvijas bobsleja vēsturi un tās aizsākumiem 20. gadsimta 80. gados. Darbība daļēji saistīta ar Kortīnas bobsleja trasi, kur notiks arī gaidāmie olimpiskie starti – simboliski sasaistot Latvijas bobsleja mantojumu ar olimpiskās kustības šodienu.
Izrāde balstīta patiesos notikumos – inženiera un kamaniņu sporta trenera Rolanda Upatnieka stāstā, kurš no idejas vien radīja pirmo PSRS izlasi bobslejā, komandu, kurā 95% sportistu bija latvieši. Upatnieka inženiera un menedžera talants aizsāka revolūciju bobsleja pasaulē, bet viņa radītās kamanas ieguva leģendāru nosaukumu – “Latviešu raķetes”.
Režisors Regnārs Vaivars veidojis darbu, balstoties intervijās ar 21 bobslejam tuvu stāvošu personu, radot emocionālu stāstu par drosmi, izgudrotāja garu un ticību idejai, kas pārvērta nelielas valsts sportistus par pasaules līmeņa meistariem.
Milānas – Kortīnas 2026. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs tiks pārstāvēti 16 sporta veidi – ātrslidošana, biatlons, bobslejs, daiļslidošana, distanču slēpošana, frīstaila slēpošana, hokejs, kalnu slēpošana, kamaniņu sports, kērlings, skeletons, slēpošanas alpīnisms (pirmo reizi iekļauts Olimpisko spēļu programmā), snovbords, šorttreks, tramplīnlēkšana un ziemeļu divcīņa. Sacensības notiks sešos klāsteros – Milānā, Anterselvā, Kortīnā, Bormio, Livinjo un Predaco – Tezero.