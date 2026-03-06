Tramps dod rīkojumu palielināt ASV jaudīgākās bumbas ražošanu kritiska trūkuma dēļ
Pentagons izplatījis steidzamu aicinājumu atjaunot savu lielāko “bunkuru iznīcinātāju” bumbu krājumus, jo izskanējuši apgalvojumi, ka arsenālā palikušas tikai sešas.
Milzīgās 13,6 tonnas smagās GBU-57 bumbas — pazīstamas kā “Massive Ordnance Penetrators” jeb MOP — ir lielākais ne-kodolierocis, kāds ir ASV rīcībā. Tās pirmoreiz tika izmantotas kaujas apstākļos operācijā “Midnight Hammer” jūnijā, kad 14 no šīm aptuveni 6 metrus garās bumbām tika nomestas, lai iznīcinātu Irānas pazemes kodolobjektus Fordo un Natanzā.
Šajā operācijā septiņi “B-2 Spirit” bumbvedēji nometa lielāko sprāgstvielu kravu kopš Otrā pasaules kara, un pēc tās bunkuru iznīcinātāju krājumi ir būtiski izsīkuši.
Vēl 2009. gadā tika pasūtītas kopumā 20 MOP bumbas, un tās tika piegādātas 2015. gadā. Tā kā operācijā “Midnight Hammer” tika izmantotas 14, iespējams, atlikušas vien aptuveni sešas.
Tagad astoņu lappušu Gaisa spēku dokuments vēsta, ka tās ir “kritiski nepieciešamas”, kamēr ASV turpina piespiest Irānu padoties ar jauniem triecieniem. Tajā norādīts, ka nepieciešamība aizvietot MOP bumbas ir tik steidzama, ka to ražošanai nevajadzētu rīkot konkurētspējīgu iepirkuma procedūru.
Tā vietā līgums vairāk nekā 100 miljonu ASV dolāru vērtībā būtu tieši jāpiešķir uzņēmumam “Boeing”, kas sākotnējās bumbas izgatavoja 2009. gadā. “Šī iepirkuma un uzturēšanas darbība ir kritiski nepieciešama, lai atjaunotu operācijas “Midnight Hammer” laikā izlietoto GBU-57 krājumus,” teikts dokumentā.
MOP bumbas tika izstrādātas izmantošanai pret “cieti aizsargātiem un dziļi ieraktiem mērķiem”, kas ietver kodolobjektus, ķīmisko un bioloģisko ieroču laboratorijas, kā arī komandvadības centrus.
Saskaņā ar Gaisa spēku sniegto informāciju tās paredzētas, lai “iznīcinātu mūsu pretinieku masu iznīcināšanas ieročus, kas atrodas īpaši aizsargātās vietās”.
MOP trieciena spēks salīdzināts ar sadursmi ar “Amtrak” vilcienu, kas pārvietojas ar 120 jūdzēm stundā.
Papildu šo ieroču daudzums varētu būt nepieciešams, lai pilnībā iznīcinātu Irānas kodolprogrammas paliekas. Tās varētu būt vajadzīgas arī iespējamā nākotnes konfliktā ar Ziemeļkoreju vai Ķīnu, jo abas valstis svarīgākās savas kodolprogrammas daļas glabā pazemē vai kalnos.
Šīs nedēļas sākumā ASV prezidents Tramps paziņoja, ka ASV munīcijas krājumi “nekad nav bijuši lielāki vai labāki”, taču piebilda: “Augstākajā līmenī mums ir labs apjoms, bet tas vēl nav tur, kur mēs gribētu.”
Gaisa spēku dokuments liecina, ka pēc pašreizējā pieprasījuma “nav gaidāma turpmāka MOP ražošana”. MOP bumbas paredzēts aizstāt ar jaunu bumbu — “Next Generation Penetrator” (NGP), taču prototipa izstrādes līgums tika piešķirts tikai septembrī ar “18 līdz 24 mēnešu termiņu”.
Arī NGP būs bunkuru iznīcinātājs, taču tas būs vieglāks un to varēs nest jaunais “B-21 Raider” bumbvedējs.Iespējams, tas tiks aprīkots ar raķešpastiprinātāju, lai to varētu palaist no lielāka attāluma, nevis nomest tieši virs mērķa, kā tas ir MOP gadījumā.
Tāpat Tramps paziņojis, ka Irānas pretgaisa aizsardzības un raķešu spējas ir pilnīgi vai lielākoties iznīcinātas. "Viņu zenītieroču vairs nav. Tātad viņiem nav gaisa spēku. Viņiem nav pretgaisa aizsardzības. Visas viņu lidmašīnas ir iznīcinātas," sacīja Tramps.
Viņš piebilda, ka ir iznīcināti 60% Irānas raķešu un 64% raķešu palaišanas iekārtu. "Tikko viņi palaiž raķeti, četru minūšu laikā tiek trāpīts raķešu palaišanas iekārtai," sacīja Tramps.
Vašingtona iepriekš nosauca Irānas raķešu programmu kā svarīgu kara mērķi līdztekus Irānas kodolprogrammai un kara flotei.
ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.