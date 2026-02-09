Pirms debijas olimpiskajās spēlēs apzagti Izraēlas bobslejisti
Izraēlas bobslejists Adams Džeremijs Edelmens sociālajā tīklā "X" atklājis, ka, aizvadot treniņus ārzemēs pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, apzagts sportistu dzīvoklis.
Izraēla bobslejā ziemas olimpiskajās spēlēs būs pārstāvēta pirmo reizi. Vietu nozīmīgajās sacensībās pilots Adams Džeremijs Edelmens, kurš 2018. gada Phonjčanas spēlēs startēja skeletonā, ieguva pēc tam, kad no otrās kvotas pozīcijas atteicās Lielbritānija. Rindā kā nākamie bija izraēļi, kuri šim piedāvājumam neatteica.
Neminot konkrētu vietu, Izraēlas bobslejisti gatavojas sacensībām un aizvada treniņus. Daļa no sportistiem joprojām nav ieradušies Itālijā un to izdarīs šonedēļ. Divniekos sacensības plānotas 16. un 17. februārī, bet četriniekos - 21. un 22. februārī jeb pašās pēdējās dienās. Sportisti treniņu nolūkos dzīvošanai izmantoja kādu dzīvokli, kurš sestdien, 7. februārī, apzagts. Kā norādījis Edelmens sociālajos tīklos, tad nozagtas sportistu pases un tūkstošos eiro vērtas lietas.
While training for the Olympics the @israelbobsled apartment was broken into during their training, thousands of dollars of stuff and passports were stolen. What a season... pic.twitter.com/6Y9cDPofbC— AJ Edelman, OLY (@realajedelman) February 7, 2026
"Mums nozaga ekipējumu, pases, bagāžas un apavus, bet tāpat mēs ejam un trenējamies. Tiešām ticu, ka šī komanda atrāda īsto Izraēlas delegācijas garu," Edelmens rakstīja sociālajā tīklā "X". Par veikto zādzību izmeklēšanu uzsākusi policija, savukārt Izraēlas Olimpiskā komiteja pagaidām šajā lietā atturējās no papildus komentāriem.
Vairāki cilvēki pēc uzzinātā par zādzību ziedojuši naudu šai vienībai. Tā jau iepriekš atvērusi mājaslapu ar iespēju tai ziedot finansējumu, jo, kā uzsver Edelmens, pēdējos sešos gados tieši viņš sponsorējis komandas pastāvēšanu. Līdz šim viņa uzsāktā ziedošanas vākšanas kampaņā iegūti 77 tūkstoši dolāri no 100 tūkstošiem, kas nosprausts kā mērķis.
Thank you so much! We have finally hit the goal of affording the Olympics and recovering lost equipment, and so any further donations to the nonprofit will cover what I've had to borrow over the last 6 years for the team, which is quite extensive. It's incredibly helpful, thank… https://t.co/1O2cl3vSEL— AJ Edelman, OLY (@realajedelman) February 8, 2026
Izraēlas bobsleja komanda olimpiskajās spēlēs piedalīsies gan divnieku, gan četrinieku sacensībās. Savukārt pašai Izraēlai jāsastopas ar apkārtējo kritiku saistībā ar tās darbībām Gazas konfliktā. Zināms, ka Izraēlas delegācija tika izsvilpta "San Siro" stadionā atklāšanas ceremonijā.