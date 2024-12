Merzļikina komandu iepin hibrīdkarā, leģendu atvadas un Timmas nauda. Aizejošā nedēļa sporta dzīvē

Divi nedēļas noteikti skaļākie notikumi saistīti ar darba zaudēšanu. Lukas Banki mērs bija un viņš, neraugoties uz garantētiem pamatīgiem ienākumiem, licis punktu savām gaitām ULEB Eirolīgas klubā Boloņas “Virtus”. Problēmu ambiciozajā Itālijas vienībā netrūkst, ko spilgti apliecina arī pēdējā vieta Eiropas vadošā basketbola turnīra tabulā. Savukārt Latvijas Televīzija nolēmusi neturpināt sadarbību ar komentēšanas leģendu Anatoliju Kreipānu, kura balss pēdējās desmitgadēs bija netņemama biatlona sacensību sastāvdaļa. Pamatīga šūmēšanās NHL laukumos bija arī ap Elvja Merzļikina pārstāvētās Kolumbusas “Blue Jackets” it kā vēlmi godināt Krievijas hokejistus. Kamēr no okupantu lodēm Ukrainā mirst cilvēki, šāda krievu sumināšana izskatās visai dīvaina. Kā vēlāk izrādījās, patiesība mazliet atšķiras no tā, kā viss uz pirmo mirkli izskatījies. Smagā avārijā cietis viens no pasaules vadošajiem riteņbraucējiem Remko Evenepūls, Patrīcijas Eidukas veselības problēmas un Kairijs Ērvings varētu sēsties tiesas solā.