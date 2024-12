Atpūta ar tuviniekiem beidzās ar nesamaksātu iespaidīgu rēķinu un pat nāvi. NBA spīdeklim Kairijam Ērvingam draud tiesu darbi

Visi pūliņi un sniegtie pakalpojumi nav rezultējušies ar rēķina atmaksu no Ērvinga puses. Kā norāda uzņēmums, tad pēc izrakstītā un nosūtītā rēķina (390,7 tūkstošiem dolāru – 371 tūkstotis eiro) Dalasas “Mavericks” spēlētājs nav uz to atsaucies. Līdz ar to uzņēmums ar Makartniju iesūdzējis basketbolistu tiesā, lai tādā veidā atgūtu izrakstītā rēķina summu, kā arī piedzītu no viņa līgumiskos procentus un juristu izdevumus. Tas var nozīmēt krietni lielāku summu par izrakstītā rēķina vērtību. “TMZ Sports”, kas šo stāstu ASV publicējusi pirmā, mēģinājusi sazināties ar Ērvinga juristiem, taču pagaidām nekādi komentāri nav sniegti. “Pēc kontaktēšanās ar Kairiju Ērvingu un viņa partneriem, viņš nav uzņēmies nekādu personisko atbildību, lai risinātu lietu. Viņš pat nav piezvanījis Natašai Makartnijai, tā kā viņš neveica nekādus pūliņus, lai lieta nenonāktu tiesā. Viņa menedžeris un aģents iesaistījās un izteica mums pāris aizvainojošos piedāvājumus, taču Kairijs nekad nav mēģinājis ko risināt,” medijam "The Independent" teica Makartinijas jurists, Maikls Faragalla.