Šēnhofs: Sedokova iznīcināja Timmas karjeru un iztukšoja viņa maciņu

Tad viņš nokļūst "Himki" jau kā zvaigzne, ar lielu atalgojumu. Un pēkšņi šim lauku puikam no Krāslavas sāk izrādīt uzmanību... uzkrītošu pilnīgi, zvaigzne skaistule - Sedokova. Viņam širmis dubultā aizverās ciet. Es viņu neattaisnoju, es viņu cilvēciski saprotu. Un ar ko tas beidzās? Man viņu ir ļoti žēl to puisi. Nu ļoti žēl. Sedokova viņu iznīcināja kā spēlētāju, kurš šodien nevienam nav vajadzīgs, karjera ir beigusies. Plus viņam vēl maciņš iztukšots, jādomā kā tālāk dzīvot, līdz ar to viņš spēlē tur, kur viņš spēlē."