VIDEO: "Kas būs, kad sāksies skola?" cilvēkus dzen izmisumā milzīgie sastrēgumi uz A7 šosejas
Lai gan vēl ir vasara un skolēni neapgrūtina ikrīta satiksmi, uz A7 šosejas jau šobrīd veidojas neciešami sastrēgumi, kas iedzīvotājus noved līdz izmisumam. Aculiecinieki uzsver — ja jau tagad situācija ir tik kritiska, tad kas notiks septembrī, kad ceļā dosies arī skolēnu vecāki?
Viens no iedzīvotājiem dalījās video, kurā redzams, kā automašīnu plūsma apstājas teju jau no rīta stundām, un nokļūšana līdz Rīgai prasa daudz ilgāku laiku nekā ierasts.
Reaģējot uz pieaugošo neapmierinātību, Ķekavas novada pašvaldība informē, ka jau šogad vērsusies pie VSIA "Latvijas Valsts ceļi", lai rastu ilgtermiņa risinājumus. Viens no būtiskākajiem ierosinājumiem — gājēju un velosipēdistu tuneļa un celiņa izbūve pie tirdzniecības centra “A7”, kas palīdzētu gan drošāk organizēt satiksmi, gan mazināt plūsmu un bīstamas situācijas uz ceļa.
Pašvaldība sola: “Ņemot vērā autovadītāju sūdzības un sabiedrības noskaņojumu, tiek organizētas pārrunas ar “Latvijas Valsts ceļiem”, lai meklētu reālus satiksmes organizācijas uzlabojumus.”
Situācija ar A7 satiksmi īpaši akcentē nepieciešamību rīkoties steidzami, jo līdz 1. septembrim palicis maz laika. Ja jau šobrīd sastrēgumi apgrūtina cilvēku ikdienu, tad rudenī, kad ceļā dosies tūkstošiem skolēnu un viņu vecāku, plūsma var kļūt vēl nekontrolējamāka.
Iedzīvotāji cer, ka atbildīgās institūcijas sapratīs situācijas nopietnību un pārtrauks vien formālas sarunas — ir nepieciešami konkrēti, ātri un redzami uzlabojumi.
Jauns.lv ir sazinājies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi", lai lūgtu informēt, vai tiks izskatītas iespējas reorganizēt satiksmi konkrētajā posmā.