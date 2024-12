"Lai viņš iet *irst!" Makss Verstapens zaudējis jebkādu cieņu pret Džordžu Raselu

Sacīkstē Verstapens startā apdzina Raselu un izcīnīja uzvaru. “Viņš bija nokaitināts par to, kas notika tiesnešu priekšā, un šo motivāciju pārnesa uz sacīksti,” atzina “Red Bull” komandas vadītājs Kristians Horners. “Bija skaidri redzams, cik motivēts viņš bija pirms starta. Un viņam padevās lielisks starts. Varēja just, ka arī Džordžs to jūt.”