Apzaga, lai šantažētu! Šis vīrs stāv aiz mēģinājuma no Šūmaheru ģimenes izspiest 15 miljonus eiro

Fritše ar domubiedriem apsargu Jilmazu Tozturkanu (strādā naksklubā) un viņa dēlu, datoru speciālistu Danielu Linsu no Šūmaheru ģimenes pieprasīja 15 miljonus eiro, lai informācija no privātajiem failiem nenonāktu tumšajā tīmeklī. Tieši Tozturkans bija galvenais idejas autors un no Fritšes failus iegādājās par vairākiem desmitiem tūkstoši eiro, kas gan nedeva cerētos miljonus.