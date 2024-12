“Vainīgi ir citi!” Luka Banki atstāj uz galda naudu un uzņemas grēkāža lomu Boloņas “Virtus” neveiksmēs

Izvēlētā komplektācija savā starpā nestrādāja, jo ne starp visiem valdīja saskaņa laukumā. Vils Klaibērns nekad nav bijis labākais spēlētājs aizsardzībā, bet šajā sezonā viņš ir īpaši slinks un pagaidām aizvada sliktāko Eirolīgas sezonu karjerā (vidēji 12,9 punkti spēlē). Luka Banki jau no sezonas ievada publiski pauda, ka vienībai nepieciešami papildinājumi, kas īpaši attiecināms uz garo galu, jo Ante Zizičs ir lēns, mazkustīgs un ne līdz galam iederas viņa spēlētajā basketbola filozofijā, bet Andrejs Gražulis vēl atkopās no traumas. Tomēr Boloņas “Virtus” nav lieku finanšu līdzekļu, kas ļautu tāpat vien piesaistīt jaunus spēlētājus. Lai to varētu izdarīt, no kāda būtu jāmēģina šķirties. Vēl nesen kā viens no kandidātiem uz šo statusu tika minēts latvietis Andrejs Gražulis, kura laiks klubā nav sācies veiksmīgi.