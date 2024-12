"Nepareizs LTV lēmums!" Sabiedrībā sašutuma vilnis, ka televīzijā vairs nav dzirdama Kreipāna balss

Šis lēmums gan izsaucis sašutuma vētru gan sporta līdzjutējos, gan Kreipāna amata brāļos. Ar emocionālu vēstījumu klajā nāca RFS mārketinga un komunikāciju daļas vadītājs Pauļus Jaķelis, kurš Go3 platformā komentē basketbola un futbola spēles. “Ja ne Anatolijs Kreipāns, es nekad nekļūtu par komentētāju. Vienmēr būšu pateicīgs, ka sīkam, 12 gadus vecam puisim no Kauguriem, vienmēr atrakstīja, vēlāk iesaistīja žurnālistikā, parādīja darba radio un TV aizkulises. Man spilgti atmiņā palikusi viena epizode. Kad Ainars Bagatskis kļuva par Kauņas “Žalgiris” galveno treneri, Anatolijs man piedāvājam vienam tobrīd lielam laikrakstam iztulkot viņa lielu interviju no lietuviešu valodas. Es, protams, to izdarīju. Nākamajā dienā veikalā nopirku to laikrakstu. Intervija bija kā ierasts, bet pašā apakšā ar milzīgiem burtiem rakstīts, ka no lietuviešu valodas tulkoja Pauļus Jaķelis. Man tā bija eiforija un milzīgs novērtējums. Biju kā uz spārniem kādu nedēļu. Cilvēks ar lielo burtu. Paldies!” Viņš turpināja, ka Kreipāns viņam palīdzējis arī akreditācijām uz basketbola spēlēm. “Manai ģimenei tobrīd vispār nebija naudas. Es pat par basketbola treniņiem nevarēju laikā samaksāt. Anatolijs piedāvāja aizdot savas akreditācijas, lai varu apmeklēt ASK un “Barona” spēles. Tā nu es nedaudz šmaucos un gāju uz spēlēm pāris gadus, līdz pats tiku pie akreditācijām.”