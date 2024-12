Šautriņu brīnumbērna Lūka Litlera fenomens: lielie miljoni no raidtiesību pārdošanas un vairāk spēlētāju pasaules čempionātā

Vēl viens Litlera fenomens, kas stipri saistīts ar iespēju iekasēt vairāk naudas, saistīts ar pasaules čempionāta nākotni. Kopš 2018. gada turnīrā piedalās 96 sportisti no visas pasaules – 64 to sāk no pirmās kārtas, bet ranga 32 labākie no otrās. Šobrīd PDC virzās uz to, lai ar nākamā gada čempionātu, 2026. gadā, palielinātu dalībnieku skaitu līdz 128 spēlētājiem. Tas nozīmētu vairāk sesiju, vairāk spēļu un vairāk fanu arēnā. Iepriekš, arī Litlera fenomena sakarā, iesākušās diskusijas arī par iespēju pamest “Alexandra Palace” kā pasaules čempionāta mājvietu, jo tā kļūstot par mazu un tajā ir ierobežotas iespējas liela pūļa sanākšanā (visa turnīra laikā pārdod ap 80 tūkstošiem biļešu). Pagaidām gan lēmumi šajā sakarā pieņemti nav. “Jā, esam tuvu šādam pavērsienam” par spēlētāju skaita palielināšanu sarunā ar “Online Darts” teica PDC direktors Mets Porters. “Vēl par to neesam vienojušies, taču tuvojamies tam.”