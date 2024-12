Zaudējumi lielāki par pusmiljardu eiro: Eiropas vadošās futbola līgas sāk cīņu pret pirātismu

Visai iespējams, tieši pāreja uz abonentos balstītu spēļu translēšana veicinājusi pirātismu jeb nelegālu spēļu skatīšanos Francijā. Kā norādījuši Francijas līgas organizatori, tad šī šobrīd ir viena no aktuālajām risināmajām tēmām. Situācija tiek vērtēta kā satraucoša. Faktu, ka pirātisms pieaudzis ar šo sezonu, pierāda uzņēmuma “Morel” veidotā aptauja, 27% no respondentiem atbildot, ka tieši ar šo sezonu viņi sākuši meklēt alternatīvas spēļu skatīšanās iespējas nelegāli. Viena no populārākajām spēlēm, kas noraudzīta nelegāli, bija starp Parīzes “Saint-Germain” un “Marseille”. Tā bija viena no retajām, kuru translēja “BeIN”, taču tāpat 55% no potenciālās auditorijas izlēma spēli noskatīties nelegāli. Minēta PSG un “Marseille” spēle bija augsti populāra nelegālo domēnu lapās. Tika bloķēti 340 domēni vēl pirms spēle nebija sākusies. 2024. gada laikā bloķēti jau ap 1600 nelegālo domēnu, taču pagaidām ar to nav bijis pietiekami, lai samazinātu pirātismu valstī.