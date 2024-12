Jaunais basketbolists iemeta 30 punktus, bet pretinieku fani, kad uzzināja traģisko stāstu, sāka ziedot tūkstošus

19 gadus vecais Viljamss nepārstāv kādu no NCAA vadošajam skolām, bet gan pēc reitinga otrajā simtā esošo Montanas univeristāti, kur ir otrā kursa uzņēmējdarbības students un gana sekmīgi spēlē arī basketbolu. Savā otrajā sezonā viņš ir viens no komandas līderiem, neraugoties uz to, ka pēdējais gads viņa dzīvē bijis ļoti smags.