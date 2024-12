1000 treniņstundu gadā un iedragātā pārliecība. Mūsu slēpošanas spīdekle Patrīcija Eiduka vēl nezina, kad sāks sezonu

Lai arī izlaists viens Pasaules kausa posms un pagaidām nav īpašas skaidrības, kad Eiduka varētu doties uz pirmā sezonas starta, 2024./2025. gadā lielie mērķi ir nemainīgi. “Sezonas svarīgākais starts ir pavasarī gaidāmais pasaules čempionāts (no 26. februāra līdz 8. martam notiks Tronheimā – aut.). Otrs, uz ko gribējām tēmēt, ir “Tour de Ski” (notiks no 28. decembra līdz 5. janvārim Itālijā – aut.). Šobrīd vēl grūti pateikt, vai un kā šī situācija būs atstājusi iespaidu, taču ļoti ceru, ka būšu spējīga startēt “Tour de Ski” un cīnīties līdz pašām beigām.” Ar pirmā posma izlaišanu Pasaules kausa apritē nedaudz ietekmēts viens no mazajiem mērķiem – kopvērtējums šajā ieskaitē. Sezonas plānā bija domāts par kāda posma izlaišanu, taču pirms pasaules čempionāta, kad tiktu aizvadīts sagatavošanās posms. “Tas viens no mazajiem mērķīšiem starp visiem lielajiem tagad ir nedaudz pabojājies,” saka Eiduka, kura pagaidām maz domā par rezultātiem.