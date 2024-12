“Varam uz to skatīties, kā iespēju restartēties!” Floridas “Panthers” treneris komentē Uvja Balinska atstāšanu ārpus pieteikuma

Naktī uz trešdienu, 4. decembri, “Panthers” turpinās izbraukumu sēriju pret Pitsburgas “Penguins”, kas sezonu sākusi ar 24 punktiem 26 spēlēs. Pēc ne tik veiksmīga sezonas ievada klubs spējis uzvarēt jau trijās spēlēs pēc kārtas. Dienu pirms mača iztaujāts tika “Panthers”’galvenais treneris Pols Moriss, kurš deva iemeslu Balinska nespēlēšanai iepriekšējā mačā. “Varam uz to raudzīties, kā uz iespēju Uvim nedaudz restartēties. Viņš ir spēlējis ļoti labi, taču pēdējās divās trijās spēlēs, lai arī pašatdeve bija līmenī, rezultāti pasliktinājās. Redzējām, ka šobrīd ir labs laiks, lai viņš būtu ārpus sastāva, lai pēc tam tajā ātri atgrieztos.” Pagaidām gan treneris neminēja, vai Balinskis būs atpakaļ ierindā jau šīs nakts spēlē, jo pret “Hurricanes” labi iegājis jau minētais Bokvists. “Mēs par to vēl apspriedīsimies. Bokvists parādīja progresu, darot nianses, ko līdz šim nedarīja. Mēs gan arī nevēlamies, lai Uvis būtu ārpus sastāva pārāk ilgi, jo viņš to vienkārši nav pelnījis. Skatīsimies, kāda būs situācija ar spēlētāju veselību.”