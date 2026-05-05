Vai pastāv "laimīgie" kāzu datumi un kā tie ietekmē attiecības? Kāzu vadītājas dalās pieredzē
Kāzu datuma izvēle ir bieži apspriesta tēma, un, lai arī daudzi pāri izvēlas konkrētu dienu, kas viņiem ir īpaša, ir vēl daudz citu faktoru, kas ietekmē šo svarīgo lēmumu. Par to, kā latvieši izvēlas savu kāzu datumu un kurš ir īpaši iecienīts, stāsta duets "Vada Dvīnes" – Lauma Ozola un Lelde Haritonova, kuras līdz šim novadījušas jau 79 kāzas.
Kāzu datumu izvēles tendences
"Vada Dvīnes" stāsta, ka viena daļa pāru izvēlas kāzu datumu, kas ir saistīts ar kādu svarīgu notikumu viņu attiecībās – piemēram, iepazīšanās dienu, saderināšanās datumu vai pat otrā randiņa gadadienu. Šādiem pāriem šie datumi ir dziļi simboliski un viņiem ir liela nozīme. Tomēr ir arī otra pāru grupa, kas izvēlas kāzu datumu, balstoties vienkārši uz to, kāds datums viņiem šķiet skaists vai laimīgs, bez jebkādas konkrētas saistības.
Lelde un Lauma norāda, ka šādā gadījumā pāris nemeklē racionālu izskaidrojumu un bieži vien izvēlas datumu, kas viņiem vienkārši patīk. "Mēs personīgi ticam, ka kāzu datuma izvēle nekādā veidā nevar ietekmēt laulības veiksmi," skaidro "Vada Dvīnes". "Laulību veiksmi nosaka savstarpēja cieņa, kopīgas vērtības, komunikācija, uzticēšanās un, protams, mīlestība."
Kāzu datums un laulības ilgtermiņa veiksme
Kāzu vadītājas norāda, ka neviens nevar garantēt, ka laulība būs veiksmīgāka pāriem, kas apprecējās 2. jūlijā, nevis 18. jūlijā. "Pat pāris pats nevar zināt, vai viņu laulība būs veiksmīgāka vai ne," stāsta Lauma un Lelde. "Katru dienu ir jāstrādā pie attiecībām. Tāpat mēs, kad mičojam, savā programmā atgādinām: "Tiesnesis saka, ka laulība ir pamiers starp divām pusēm. Rakstnieks saka, ka laulība ir drāma. Mūziķis saka, ka laulība ir džezs.'"
Kāzu datums, viņuprāt, nevar būt iemesls, kāpēc laulība varētu izjukt. Bez kopīga darba attiecībās, laulība var kļūt nedroša jebkurā dienā, neatkarīgi no tā, vai tā ir izvēlēta pēc simboliskas nozīmes vai vienkārši šķiet laimīga.
Ticējumi, numeroloģija un astrologija
Tomēr "Vada Dvīnes" atzīst, ka pasaulē un dažādās kultūrās ir priekšstats par "laimīgajiem" un "ne tik laimīgajiem" kāzu datumiem. Daudzi pāri meklē kopsakarības ar numeroloģiju, astroloģiju vai reliģiskiem kalendāriem, lai izvēlētos vispiemērotāko datumu, kas solītu veiksmi laulībā. "Tomēr tas vairāk ir saistīts ar ticējumiem un ģimenes tradīcijām, nevis objektīviem faktiem," atzīst duets.
Pārmaiņas katru gadu notiek arī kāzu industrijā, un katru gadu mainās arī kāzu datumu tendences. "Mēs esam pamanījušas, ka šogad 26.08.2026 ir īpaši pieprasīts kāzu datums, lai arī tā ir trešdiena," atklāj Lauma un Lelde. "Mēs pašas arī vadīsim kāzas šajā dienā, bet joprojām ir cilvēki, kas vēl interesējas tieši par šo datumu."
Jūlijs un augusts – populārākie kāzu mēneši
"Vada Dvīnes" arī norāda, ka pēdējā laikā Latvijā jūlijs un augusts ir kļuvuši par populārākajiem kāzu mēnešiem. "Vasara ir tas gadalaiks, kad cilvēki izvēlas precēties. Tas ir laiks, kad daba ir viskrāšņākā, un arī cilvēkiem ir vairāk brīva laika," norāda Lauma un Lelde.
Viņas arī norāda, ka mūsdienās cilvēki vairs nebaidās precēties arī darba dienās. "Mēs esam vadījušas kāzas gan svētdienās, gan pirmdienās. Cilvēki izvērtē arī finansiālo aspektu un vairs nebaidās izvēlēties kāzu datumu jebkurā nedēļas dienā," viņas piebilst.
Kā izvēlēties savu īpašo kāzu datumu?
Noslēgumā "Vada Dvīnes" sniedz praktisku padomu topošajiem jaunlaulātajiem: "Mēs ieteiktu pāriem koncentrēties nevis uz "laimīgā" datuma meklēšanu, bet gan uz to, ko šis datums nozīmēs jums pašiem. Šī diena ir jūsu, nevis citiem."
Izvēloties kāzu datumu, pāriem vajadzētu domāt par to, kas tam datumam nozīmē visvairāk viņu pašu attiecībās, nevis pievērst pārāk lielu uzmanību ārējiem faktoriem. Tas būs datums, kas paliks viņiem atmiņā visvairāk, neatkarīgi no tā, kādas būs tradicionālās ticējumus vai numeroloģiskie skaitļi.