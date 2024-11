Kāzu plānotāja atklāj būtisku elementu, uz ko kāzās taupīt nevajadzētu

Kāzu plānotāja Anna Elīna Balode uzsver, ka neatkarīgi no budžeta lieluma ir viena lieta, uz ko kāzās nevajadzētu taupīt – fotogrāfs. "Lai arī kāds būtu budžets, fotogrāfs ir tas, uz ko es ieteiktu netaupīt, jo šīs dienas emocijas ir neaizstājamas," viņa saka. "Kāzu dienā piedzīvojam daudz dažādu emociju, un ir vērts tās iemūžināt, neatkarīgi no viesu skaita – vai esat tikai divatā, četratā vai kopā ar simts cilvēkiem," skaidro Balode. Pēc viņas domām, kvalitatīvas fotogrāfijas saglabās pozitīvās atmiņas par šo dienu neatkarīgi no tā, kāds ir kopējais budžets.