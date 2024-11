Ko (ne) darīt kāzās, lai tās jaudīgi nosvinētu? Kāzu vadītāju pamācošie, smieklīgie stāsti

Līgavas zagšana mūsdienu kāzās notiek reti, taču ja notiek, mēģinām atgādināt par saturu, lai nav tikai zagšana un neviens neko nesaprot. Tā notika arī vienās no kāzām, kur jaunais pāris kavējās. Viesi mazliet izsalkuši, nervozitāte ceļas. Beidzot sagaidām jaunos ar ovācijām un dažām izdarībām, taču ilgi nevelkam garumā, jo visi vēlas paēst, iedzert un svinēt. Brīdī, kad tiekam līdz galdiem un tūlīt, tūlīt jau kartupelītis “ieslīdēs” mutē, mēs saprotam, ka līgavas nav! Dažu minūšu laikā mūsu “iekšējais detektīvs” ir noskaidrojis, ka līgava ir nozagta. Tad saprotam, ka nozagts arī līgavas mazais dēls un to paveikuši trīs kungi, kuri jau iepriekš bija manāmi iedzēruši. Līgavainis tajā mirklī nikns, iekšēji vārās. Piesaistot “pasaulē labākos diplomātus”, mums izdodas sarunāt, ka vīri atbrauks atpakaļ, lai varam ballēties. Tālākie notikumi ir no “UFC sižetiem”, un būs nepieciešama vecāku atļauja, lai to izstāstītu. Vakara enerģijas pacelšanai un vīru saliedēšanai bija vajadzīga neliela piepūle, taču mums izdevās.