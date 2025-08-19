Kāzu rīts var sabojāt visu dienu - eksperti iesaka, kā to nepieļaut
Kāzu diena ir viens no svarīgākajiem dzīves mirkļiem, taču bieži vien jaunlaulātie paši to sarežģī, pieļaujot kļūdas jau no paša rīta. Par to, kas būtu darāms un no kā labāk izvairīties, padomos dalās pasākumu vadītājs Māris Krastiņš un kāzu aģentūras “Kāzu feja” vadītāja Oksana Špakova.
Ko noteikti nevajadzētu darīt?
Māris Krastiņš norāda, ka visbiežākā kļūda ir pāra vēlme pašiem risināt organizatoriskus jautājumus tieši kāzu dienā. “Bieži redzu, ka līgava un līgavainis vēl pirms ceremonijas skrien, nes mantas, palīdz viesiem un kārto dekorācijas. Tas parasti notiek tāpēc, ka nav atvēlēts pietiekami daudz laika sagatavošanās procesiem vai arī trūkst koordinētāja,” skaidro Krastiņš.
Līdzīgu kļūdu izceļ arī kāzu organizatore Oksana Špakova – ja līgava pati organizē kāzas, viņa bieži vien nespēj atslābt un izbaudīt dienu. “Līgava turpina kontrolēt procesus un būtībā strādā savās kāzās. Lai no tā izvairītos, ieteicams piesaistīt kāzu koordinatoru, kurš pārņem rūpes un ļauj pārim pilnvērtīgi svinēt,” uzsver Špakova.
Ko būtu vērts darīt?
Krastiņš iesaka laikus rūpīgi saplānot kāzu rītu – piemēram, līgavas matiem un grimam atvēlēt vismaz trīs stundas, lai nebūtu steigas. Tāpat svarīgi izvēlēties vietu sagatavošanās procesiem netālu no ceremonijas, lai nebūtu gari pārbraucieni. “Svarīgi ir arī izgulēties, tāpēc visu vajadzētu sakārtot jau iepriekšējā dienā,” piebilst viņš.
Savukārt Špakova uzsver, ka kāzu koordinators ir tas cilvēks, kuram pāris pirms lielās dienas nodod visu informāciju par organizatoriskajām niansēm. “Kāzu dienā koordinators nodrošina, ka visi iesaistītie speciālisti strādā vienoti pēc pāra vēlmēm un operatīvi risina neparedzētas situācijas. Līgava un līgavainis šādā gadījumā var koncentrēties tikai uz svinībām un atpūtu,” saka Špakova.