Sarakstīties var arī par 14 eiro: cik Latvijā patiesībā izmaksā kāzas?
Plānojot kāzas Latvijā, viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem ir – cik tas maksās? Atbilde, kā atzīst pasākumu vadītājs Māris Krastiņš, nav vienkārša, jo izmaksas lielā mērā atkarīgas no svinību lieluma, viesu skaita, izvēlētajiem pakalpojumiem un vēlmēm pēc izklaides.
Nelielas, tradicionālas un greznas kāzas
"Sarakstīties var arī par 14 eiro, ja runājam par simbolisku ceremoniju," skaidro Māris Krastiņš. "Tomēr, ja runājam par kārtīgām svinībām, bieži vien pāri vēlas iekļauties 10 000 eiro budžetā. Realitātē reālās izmaksas bieži vien sasniedz 20 000–30 000 eiro un vairāk. Savukārt ļoti greznas kāzas Latvijā nereti maksā vismaz 50 000 eiro."
Izmaksas lielā mērā nosaka vairāki faktori: vai kāzas ir vienas dienas svinības vai paredzēta nakšņošana, kāda ēdināšana un mākslinieki tiek izvēlēti, cik daudz viesu tiks aicināti, kādi izklaides elementi tiks piedāvāti – foto zonas, salūti, šovi u.c.
Vai pāri izvēlas ietaupīt?
Pēdējos gados, ņemot vērā izdevumu pieaugumu, arvien biežāk novērojama vēlme ietaupīt. Māris Krastiņš stāsta: "Daudzi samazina viesu skaitu, neņem līdzi grupu vai uzņemas daļu organizēšanas rūpju paši. Citi izvēlas vienkāršu ceremoniju tuvāko lokā un vakariņas restorānā. Ja kāzas notiek nesezonā, iespējams iekļauties pat pāris tūkstošu eiro budžetā."
Dārgākās pozīcijas kāzu rīkošanā
Pasākumu vadītājs norāda, ka tipiskākās dārgākās pozīcijas ir:
-
Viesu nami un telpu īre;
-
Dekorācijas;
-
Ēdieni un dzērieni;
-
Personāls – grupas, vakara vadītāji, DJ, fotogrāfi un videogrāfi.
"Tomēr visdārgākā pozīcija bieži vien nav pats pakalpojums, bet gan taupība uz nepareizajām lietām," piebilst Māris. "Ietaupot pāris simtus eiro, pāri bieži izšķiež iespēju gūt patiesi kvalitatīvu pieredzi – piemēram, mūziķus vai vakara vadītāju. Šie lēmumi pēc tam var ļoti likt vilties."
Māris Krastiņš uzsver, ka gudrs budžeta plānojums un prioritāšu noteikšana ļauj kāzas padarīt gan skaistas, gan emocionāli neaizmirstamas.