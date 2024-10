Pauerliftings, latgaliešu viesmīlība un rupjie viesi — pieredzējuši kāzu vadītāji dalās ar spilgtākajiem atmiņā palikušajiem notikumiem

Kāzas notika kādu puskilometru attālumā no HES, lielākā daļa no visiem kāzās bija elektriķi. Tieši tās bija tās kāzas, kur uz aptuveni četrām stundām, respektīvi, uz visu vakara daļu pazuda elektrība. Visam rajonam pazuda elektrība, tāpēc, ka stārķis bija ielidojis elektrolīnijās. Protams, pārim, kurš vēlas forši, skaisti nosvinēt kāzas, ar lielām ekspektācijām, tas ir viens no tādiem smagākajiem pārdzīvojumiem, kāds varētu būt.