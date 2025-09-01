Cik bieži Latvijā pie altāra izskan "nē" un kā savaldīt paniku kāzu dienā? Atbild pasākumu vadītājs
Kāzas daudziem ir viens no nozīmīgākajiem dzīves notikumiem – diena, par kuru sapņots gadiem, rūpīgi gatavots katrs sīkums, un kurai piedēvēts īpašs, gandrīz maģisks statuss. Taču realitātē ne vienmēr viss norit tik gludi – reizēm kāzu rītu pavada satraukums, pārdomas vai pat panikas sajūta. Vai tā ir normāla nervozitāte, vai tomēr zīme, ka kaut kas nav kārtībā?
Bailes vai signāls?
“Aukstās kājas” jeb pēkšņa šaubu sajūta kāzu dienā nav retums. Tā var būt ķermeņa dabiska reakcija uz lielām pārmaiņām – jo laulības nozīmē nopietnu solījumu un atbildību. Psihologi iesaka sev pajautāt: vai šīs bailes ir par pašu attiecību kvalitāti, vai tikai par svinīgo brīdi? Ja pārliecība par partneri dzīvē ir stipra, tad visbiežāk tās ir tikai satraukuma izpausmes, kas pāries.
Ideālās kāzas un realitāte
Vai tad katra līgava nav izsapņojusi savas perfektās kāzas ar ideālo partneri? Tomēr realitāte ir tāda, ka neviens nav ideāls – un arī svētku dienā var parādīties visādas jocīgas domas. Satraukumam nav pamata – ja pārim ir izdevies nonākt līdz šai dienai, tas jau ir pierādījums viņu kopīgajam spēkam.
“Ir pilnīgi normāli, ka līgava kāzu rītā izjūt nelielu stresu vai šaubas – tā ir ļoti liela diena. Es vienmēr saku, ka jaunajam pārim ir divi ceremonijas laiki: viens, kad viesi ir gatavi, un otrs – kad līgava pati jūtas noskaņojusies, ir pārbaudījusi grimu, kleitu un emocionāli sagatavojusies. Šī elastība palīdz mazināt lieku spriedzi,” savā pieredzē dalās pasākumu vadītājs Māris Krastiņš.
Kad “jā” neizskan
Bet kas notiek, ja pie altāra tomēr neatbild ar “jā”? Māris atzīst, ka praksē šādi gadījumi ir ļoti reti. “Personīgi neesmu piedzīvojis, ka kāds pateiktu "nē". Visbiežāk redzēts tikai kāds joks vai mirkļa apjukums, kas beigās tomēr beidzas ar "jā". Esmu gan dzirdējis, ka teorētiski ceremonija būtu jāpārtrauc, ja viens no laulātajiem skaidri pasaka "nē". Tad laulības nevar turpināt, un pāris oficiāli jāpiesaka vēlreiz. Bet reālajā dzīvē, cik man zināms, parasti pārvaicā vēlreiz, lai pārliecinātos, ka tā nav bijusi joku situācija,” viņš stāsta.
Kāzu dienas satraukums ir dabisks – tas nozīmē, ka cilvēks apzinās lēmuma svarīgumu. Līgavām un līgavaiņiem ir vērts atcerēties, ka nervozitāte nepierāda šaubu par partneri, bet gan apliecina, cik nozīmīgs ir šis solis. Ja pārņem bailes vai trauksme, vislabākais risinājums ir runāt – ar tuviniekiem, ar partneri vai vienkārši ar sevi.
Kā atgādina Māris Krastiņš: “Satraukumam nav pamata – ja pāris ir nonācis līdz kāzām, tas jau pierāda, ka viņi ir spējuši kopā iziet cauri visām pārbaudēm. Kāzas ir tikai skaists sākums jaunam kopīgam ceļam.”