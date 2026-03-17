Mīlasstāsts, kas izvēršas reālā izmisumā. Evelīna: "Vīrs man aizliedzis notievēt..."
Mūsdienu sabiedrībā ir pieņemts uzskatīt, ka viens no skaistuma priekšnoteikumiem sievietei ir laba figūra. Un aiz šī “labas figūras” apzīmējuma visbiežāk slēpjas, būsim atklāti, – slaida figūra.
Tomēr tā šķiet ne visiem. 28 gadus vecajai Evelīnai viņas vīrs ir kategoriski aizliedzis notievēt. Vēl jo vairāk – viņš uzstāj, ka jau tā 85 kg smagajai sievietei vēl vajadzetu pieņemties svarā.
Īsta mīlestība vai savdabīgs fetišs?
Evelīna ar Antonu iepazinās 10. klasē. Tā teikt, skolas laika mīlestība. Abi izturēja finansiāli un emocionāli sarežīto studiju posmu un, vecāku atbalstīti, nosvinēja kāzas. Tālāk viss ritēja pēc diezgan klasiska scenārija – pirmie karjeras panākumi, pirmā hipotēka, pirmais mazulis un pirmā nopietnā laulības krīze. Tā gan nekādi nav nosaucama par klasisku…
Evelīna nekad bijusi slaidā modeles tipa sieviete. Skolas laikā, īpaši pēc pubertātes iestāšanās meitene šad tad tika nosaukta par apaļīgu un droši vien šī iemesla dēļ tā arī nekad nespēja iekļauties skolas populārāko meiteņu pulciņā. Tomēr par to viņai pārāk sirds nesāpēja. Kā nekā drīz vien daudz svarīgāks par draudzenēm kļuva Antons. Viņš meiteni dievināja un uzskatīja par skaistāko būtni visā Visumā.
Evelīna nenoliedz, ka labs ēdiens viņas dzīvē spēlē diezgan svarīgu lomu. Abiem ar Antonu arī ļoti patīk gatavot. Tā nu pirmajos laulības gados daudzi omulīgi vakari tika pavadīti virtuvē gatavojot, ēdot, iemalkojot vīnu un vienkārši izbaudot vienam otra kompāniju. Ja Antonam gastronomiskās izvirtības nekādi neskādēja, Evelīna juta, ka gana strauji sāk pieņemties svarā. Sieviete pārdzīvoja, mēģināja ieturēt dažādas diētas, bet Antonu šāda rīcība ārkārtīgi sadusmoja. Viņš iebilda, ka ar visām diētām jaunā sieviete tikai sabojāšot savu veselību un galu galā – viņam taču sieva tāpat esot visskaistākā un mīļākā. Antons turpināja pirkt produktus un gatavot sātīgas maltītes. Un rūpīgi sekoja līdzi tam, lai sieva tās arī apēd. Pretējā gadījumā vīrietis kļuva nikns. Tobrīd Evelīna vēl bija pārliecināta, ka vīrs to visu dara tikai tāpēc, ka viņu ļoti mīl un negrib, lai sievai nāktos mocīties ar sarežģītām diētām.
Grūtniecības elle
Gluži dabiski jaunais pāris sāka domāt par pēcnācējiem. Šajā jautājumā abi bija vienasprāt – bērnus viņi grib un pilnīgi noteikti vairākus. Grūtniecība iestājās visai ātri. Jāsaka gan, ka pirmos tās mēnešus Evelīna jutās visai slikti. Pamatīga toksikoze darīja savu. Topošajai mātei bija slikta dūša jau no ēdiena smaržas vien. Taču Antons… Antons nepiekāpīgi uzstāja, ka sievai tagad jāēd pa diviem. Ap piekto mēnesi viņa tik tiešām tā arī sāka darīt. Svars cēlās strauji, ārsts lika ievērot diētu, bet Antons turpināja piegādāt ēdienu. Tagad atskatoties uz notikušo Evelīna saprot, ka tas viss bija vairāk nekā savādi, taču toreiz savu lomu vēl nospēlējušas ‘’rozā brilles’’.
Jo smagāka paliek sieva, jo vairāk seksa vēlas vīrs
Grūtniecības pēdējos mēnešos Evelīna bija milzīga kā kuģis. Viņas uzraugošā ginekoloģe nikna kā pūķis, bet Antons kā traks pēc seksa. Viņš apgalvoja, ka sieva esot tik skaista kā nekad… Neskatoties uz to, ka topošo māmiņu mocīja pamatīga tūska un viņa svēra krietni vairāk nekā 100 kg…
Ģimene uz sabrukuma robežas
Pārim piedzima žiperīgs puisēns. Jaunais tēvs bija lepns un laimīgs, bet Evelīna ar katru dienu grima arvien lielākā depresijā. Sieviete jutās ne tikai pārgurusi, bet arī nesimpātiska un nelaimīga. Viņas vīrs vēl aizvien vien bija kategoriski pret jebkādām diētām un pēc iespējas ātrāk vēlējās atsākt seksuālo dzīvi. Viņš regulāri arī ārpus gultas vēlējās aptaustīt sievas krūtis, iekniebt dibenā un bija stāvā sajūsmā par sievas ļumīgo punci. Evelīnai sekss nebija ne prātā. Viņa riebās sev pati, viņai riebās dzīve un riebās arī vienmēr seksuāli uzbudinātais vīrs. Neskatoties uz sava laulātā iebildumiem, sieviete sāka sekot līdzi savam svaram. Gāja garās pastaigās, pa dienu, kad vīrs neredzēja – apēda vien bļodiņu zaļo salātu. Un visai drīz šī dzīvesveida rezultāti sāka likt par sevi manīt… Evelīna beidzot atkal patika pati sev, bet Antons bija nikns, sāka kļūt pat agresīvs. Viņš Evelīnai pārmeta ne tikai to, ka viņa bojā savu veselību, bet arī sāka rīkot gana samākslotas greizsirdības scēnas. Viņš pārmeta sievai, ka tā vēloties notievēt, lai pievērstu sev citu vīriešu uzmanību. Jo galu galā viņa Antonam patika tāda, kāda ir.
Atklātības vakars
Pretēji vīra gribai Evelīna bija pamanījusies atbrīvoties no vairāk nekā 20 liekajiem kilogramiem. Antona dīvainības viņa bija izskaidrojusi ar to, ka viņš gluži vienkārši baidās sievieti pazaudēt. Tā teikt – labāk samierinās ar apaļīgu sievu, nekā riskē, ka viņa slaida un sprigana varētu sev pievērst citu vīriešu uzmanību. Taču viņa rūgti maldījās. Neilgi pēc dēla gada jubilejas pāris devas baudīt divvientulību kādā SPA viesnīcā. Un sarunas atkal aizgāja līdz tēmai par Evelīnas figūru. Antons sievai pirmo reizi dzīvē atzinās, ka tā pavisam ļoti seksuāli spēj iekārot tikai tiešām apaļīgas sievietes. Patiesībā – jo apaļīgākas, jo labāk. Un viņš neesot drošs, vai spēs turpināt intīmas attiecības ar Evelīnu, ja viņa turpinās palikt slaidāka un slaidāka. Saprotams, ka vīra paziņojums jauno sievieti satrieca. Šobrīd Evelīna un Antons ir uzsākuši apmeklēt pāru terapiju, taču vīrietis jau ir paziņojis, ka viņa gadījumā tam visam nebūšot nekādas jēgas. Evelīna vairs neietur diētu, taču laimīga šajās attiecībās arī īsti vairs nespēj justies. Viņa nolēmusi dod iespēju terapijai, jo pagaidām dēla dēļ nespēj domāt par šķiršanos.