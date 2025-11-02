Ilustratīvs attēls.
Dzīvesstils
Šodien 05:47
12 vienkāršas viltības, kas palīdzēs samazināt apetīti un notievēt
Lai iegūtu slaidu augumu, nav nepieciešams sevi mocīt ar ekstremālām diētām - pietiek ar saprātīgu ēšanas paradumu izvēli. Striktas diētas dod tikai īslaicīgu rezultātu: drīz svars atgriežas vēl ātrāk, jo nepareizs uzturs izraisa pastiprinātu apetīti.
Pārēšanās var būt saistīta ar stresu, emocionālu tukšumu vai ieradumiem, kas izveidojušies jau bērnībā, kad ēdiens tika saistīts ar mīlestību un drošību. Par laimi, apetīti var kontrolēt arī bez pastāvīgas izsalkuma sajūtas.
Saprātīgi uztura principi, kas palīdzēs noturēt apetīti kontrolē
- Dzer ūdeni pirms ēšanas. Dažkārt slāpes tiek sajauktas ar izsalkumu.
- Ēd vienā un tajā pašā laikā. Smadzenes pierod pie režīma, un ēšana pēc grafika mazina vēlmi našķoties starp ēdienreizēm.
- Izmanto mazākus šķīvjus. Vecs, bet efektīvs padoms: ēdiens uz maza šķīvja un ar mazu karoti šķiet bagātīgāks, kas palīdz izvairīties no pārēšanās.
- Ēd lēni un rūpīgi sakošļā ēdienu. Sātīguma signāls smadzenēm nonāk ar nelielu aizturi, tāpēc, steidzoties, tu riskē apēst vairāk, nekā vajadzīgs.
- Neēd pirms gulētiešanas. Pēdējai ēdienreizei jābūt 3-4 stundas pirms miega; vēlams izvairīties no makaronu ēdieniem un desertiem.
- Atslēdz ekrānus ēšanas laikā. Televīzijas skatīšanās vai sociālo tīklu pārlūkošana traucē laikus pamanīt sāta sajūtu.
- Trauka krāsa ietekmē apetīti. Tumši šķīvji palīdz ātrāk sajust sātu.
- Ēd biežāk, bet mazākās porcijās. Piecas-sešas nelielas ēdienreizes dienā palīdz novērst vakara izsalkuma lēkmes.
- Tīri zobus pēc ēšanas. Piparmētru garša mutē mazina vēlmi atkal kaut ko uzkost.
- Izņem visus saldumus virtuvē no sava redzesloka. Ēdiens, kas ir acu priekšā, provocē uz našķošanos. Kas nav redzams, tas arī neveica vēlmi.
- Atrodi veidu, kā mazināt stresu. Dienasgrāmatas rakstīšana, sports, zīmēšana vai krāsošana palīdz samazināt emocionālu pārēšanos.
- Miegs ietekmē apetīti. Ja gulēts mazāk nekā septiņas stundas, organisms var sajaukt nogurumu ar izsalkumu.