140 kg smagā dziedātāja Lizo demonstrē bezgaumīgāko kāzu kleitu apaļīgajām līgavām

Taču šoreiz zvaigzne ir pārspējusi pati sevi. Savā “Instagram” lapā Lizo publiskojusi fotogrāfijas, kur redzama kāzu kleitā. Lai gan šīs bija tikai dziedātājas jaunā videoklipa uzņemšanas aizkulises, šāds tērps neglaimo nevienai. Bet jo īpaši meitenēm ar tādām pašām formām, kādas ir Lizo.

Tērpa dziļais dekoltē zvaigznei nebūt neizskatījās apetītelīgi: Lizo krūtīm būtu bijis nepieciešams papildus atbalsts. Bet par milzīgo šķēlumu, kas atsedza dziedātājas kājas un celulītu, pat komentāri lieki.

Foto: Instagram

Fani tagad prāto, vai šī klipa sižets nebija kā zīme, ka Lizo gatavojas pati savām kāzām? Klīst runas, ka dziedātājas mīļotais vīrietis Maiks Raits esot viņu bildinājis.

Maiks ir komiķis, kurš jau sen darbojas izklaides industrijā. Turklāt viņš ir modes dizainers un vada pats savu biznesu.

Neskatoties uz savu atklātību, Lizo ilgu laiku slēpa attiecības ar Raitu no plašākas sabiedrības. Ja paparaci nebūtu viņus nofotografējuši kopā, iespējams, zvaigžņu romāns joprojām paliktu noslēpums.

Nesen kāds dziedātājai tuvs paziņa portālam “Ace Showbiz” apstiprināja, ka Lizo ir saderinājusies, taču šo ziņu no žurnālistiem slēpj. “Neskatoties uz to, ka Lizo aktīvi darbojas sociālajos tīklos, patiesībā viņa ir ļoti privāta, tāpēc nedomāju, ka viņa vispār plāno to paziņot... Varbūt pastāstīs jau pēc kāzām,” pavēstījis Lizo paziņa.

Fani, protams, sapņo redzēt, kā viņu favorīte dodas pie altāra. Un galvenais – kā viņa būs ģērbusies savā lielajā dienā. Galu galā Lizo tērpi ir tik kolorīti, ka par tiem var diskutēt mūžīgi. Tā vien šķiet, ka populārās dziedātājas kāzu kleita būs vēl ekstravagantāka nekā viņas izvēlētais kāzu tērps mūzikas video klipā.