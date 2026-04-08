Daudzi cilvēki nekritiski tic, ko par viņu veselību "sastāsta" čatboti. Skaidro ģimenes ārste
Mākslīgais intelekts arvien biežāk kļūst par pirmo “konsultantu” veselības jautājumos, piedāvājot skaidrojumus, diagnožu versijas un pat ārstēšanas plānus. Taču cik droši ir uzticēt savu veselību tehnoloģijai, kas neredz visu cilvēka kopainu? Stāsta ģimenes ārste Eva Moreino.
Dr. Google ir nomainījis jauns speciālists – Dr. Mākslīgais Intelekts, kurš ir daudz prasmīgāks un informētāks nekā vecās paaudzes tehnoloģiskais speciālists. Arvien vairāk cilvēku mākslīgajam intelektam jautā par savu veselību, un netrūkst tādu, kuri bez ierunām tic iegūtajai informācijai. Vai mākslīgais intelekts ir gudrāks par ārstu? Vai tam var uzticēt savu medicīnisko informāciju? Kā pareizi uzdot jautājumu, lai iegūtu iespējami precīzāku atbildi? Stāsta ģimenes ārste Eva Moreino.
Skaidro izmeklējumu rezultātus
Katru dienu ģimenes ārsta kabinetā ienāk kāds pacients, kurš pirms konsultācijas jau ir aprunājies ar Dr. Mākslīgo Intelektu par savām sūdzībām, analīžu un izmeklējumu rezultātiem, nepieciešamo ārstēšanu. Eva Moreino savā praksē novērojusi, ka to dara visu vecumu pacienti, retāk gan seniori virs 70 gadiem.
Visbiežāk cilvēki mākslīgajam intelektam (MI) iedevuši savus analīžu vai radioloģisko izmeklējumu rezultātus, lai noskaidrotu, ko tie nozīmē. Tomēr jāņem vērā, ka MI analizē tikai to informāciju, kas tam pieejama, kamēr ārsts vērtē rezultātus, ņemot vērā pacienta sūdzības, hroniskās saslimšanas, vecumu, dzimumu, svaru, garumu, nodarbošanos un daudz ko citu.
Svarīgi saprast, ka ir dažādi MI veidi un visi neveic analīzi līdzvērtīgi. “Runājot par radioloģiskiem izmeklējumiem, ir pieejams arī ļoti precīzs MI, kas bieži vien iegūto attēlu analizē pat labāk nekā mediķis. Piemēram, Amerikā ir klīnikas, kurās uzreiz pēc izmeklējuma MI analizē attēlu un uzraksta savu slēdzienu, pēc tam ārsts to pārbauda, lai pārliecinātos, vai slēdziens nav kļūdains, un dod gala apstiprinājumu. Tas ir speciāli trenēts MI, kam pieejama milzīga radioloģisko izmeklējumu datu kopa. Mēs nevaram gaidīt, ka plašākai sabiedrībai pieejamais MI sniegs līdzvērtīgu atbildi,” skaidro ģimenes ārste. Jaunākajās medicīnas tehnoloģijās MI jau ir iebūvēts, un pie mums jau vairākus gadus to izmanto, piemēram, dermatoloģijā, analizējot dažādus ādas veidojumus.
Dakter, te būs ārstēšanas plāns!
Nereti cilvēki izstāsta MI savas sūdzības un lūdz ieteikumus turpmākajai rīcībai, pat ārstēšanai. Konsultācijās ar Dr. Mākslīgo Intelektu cilvēki iegūst gatavu ārstēšanas plānu, kas ietver virkni dažādu izmeklējumu. Un tad viņi nedodas pie daktera uz konsultāciju, bet gan pēc nosūtījuma uz izmeklējumiem. “Šādiem pacientiem skaidroju, ka bieži vien viens izmeklējums jau ietver informāciju, ko sniegs cits, tādēļ tie visi nav nepieciešami. Tas gan nenozīmē, ka pacients ar to samierinās. Ja cilvēks var atļauties par savu naudu izmeklējumus veikt, viņš to dara, bet nevajadzīgus izmeklējumus par valsts līdzekļiem ārsts nedrīkst nozīmēt. Tieši tas pats attiecas uz apdrošināšanas sabiedrību apmaksātajiem pakalpojumiem,” saka Eva Moreino. Visbiežāk cilvēki par saviem līdzekļiem veicot diagnostiskos izmeklējumus, bet nekas būtisks tajos netiek atklāts. “Manā praksē bijis viens gadījums, kad kungs gados bija pārliecināts, ka viņam krūškurvī ir vēzis. Mana ārstes intuīcija lika ieklausīties, nosūtīju uz izmeklējumiem, un izrādījās, ka krūškurvī bija metastāzes, ko, visticamāk, izraisījis prostatas vēzis.”
Pilns plaukts uztura bagātinātāju
Trešā lielā Dr. Mākslīgā Intelekta konsultētā grupa, kas ver ģimenes ārsta durvis, ir uztura bagātinātāju lietotāji. Ierosmi interesēties par dažādiem uztura bagātinātājiem šie cilvēki bieži vien guvuši sociālajos tīklos, kur par tiem stāsta influenceri jeb satura veidotāji. Tas daudziem liek domāt, ka, lietojot ieteikto uztura bagātinātāju, arī viņi jutīsies labāk. Tomēr cilvēki neaizdomājas, ka, visticamāk, sociālo tīklu satura veidotāji par to saņem naudu un ieteikto uztura bagātinātāju paši nemaz nelieto. “Neesmu pret uztura bagātinātājiem, tieši otrādi – tie ir vērtīgi, bet jālieto atbilstoši sūdzībām, analīzēm, izmeklējumiem. Tāpat svarīgi uztura bagātinātājus lietot pareizā devā, formā. Jebkura viela, ja tās trūkst vai ir par daudz, var nodarīt kaitējumu veselībai. Piemēram, nepietiekams folskābes daudzums ir kaitīgs, savukārt pārāk liels folskābes daudzums pētījumos tiek saistīts ar paaugstinātu zarnu vēža risku. Lietojot virkni uztura bagātinātāju, ko ieteicis MI, turklāt nepareizā devā, cilvēks var sev nodarīt lielu kaitējumu, vēl jo vairāk tad, ja ir slikti aknu un nieru rādītāji.”
Zināšanas par cilvēka sūdzībām, izvēloties uztura bagātinātāju, ir ārkārtīgi svarīgas. Piemēram, ir vairāki magnija veidi, un, ja cilvēks, kuram ir šķidra vēdera izeja, lietos magnija oksīdu, problēma pastiprināsies. Šāds magnijs jāizvēlas tiem, kam biežāk ir aizcietējumi.
Kā sarunāties ar MI?
Atbildes, ko tu saņemsi no MI, atkarīgas no vairākiem faktoriem, bet galvenokārt no tā, kādu MI platformu izmanto un kā uzdod jautājumu.
* Izvēloties MI platformu, izvairies no Ķīnas un Krievijas piedāvātajām, labāk lieto kādu Eiropas vai Amerikas platformu. Salīdzinoši droši var lietot ChatGPT, Gemini, Perplexity, Grok. Vislabāk izmantot maksas versiju, tomēr jāpatur prātā, ka arī tās piedāvātā informācija jāpārbauda.
* Nododot MI ziņā analīžu un izmeklējumu rezultātus, kā arī ārstu slēdzienus, paturi noslēpumā savus personas datus – vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi. Veselības dati ir sensitīva informācija, un tā pret tiem arī vajadzētu izturēties. Bieži vien cilvēki uztraucas, ka kaimiņi, paziņas vai draugi to varētu uzzināt, bet bez vilcināšanās šo informāciju nodod MI.
* Nevaicā konkrētu diagnozi – atstāj to ārsta ziņā –, bet MI var dot ideju, pie kāda speciālista vērsties. Ja ir analīžu vai izmeklējumu rezultāti un ārsts uzreiz nav pieejams, palūdz skaidrojumu vienkāršā valodā. Uzdod šādus jautājumus: kas šajos rezultātos ir svarīgs; ko man vajadzētu izrunāt ar ārstu; kas man jāņem vērā? Pēc tam konsultācijā vaicā savam ārstam, vai uzzinātais atbilst patiesībai.
* Ja tev jau ir noteikta diagnoze, bet nav skaidrības par kādiem ar ārstēšanu un saslimšanu saistītiem jautājumiem, vari lūgt MI detalizētāku skaidrojumu, pacientiem domātus medicīniskus rakstus par šo slimību, citu pacientu pieredzi.
* Vienmēr prasi informācijas avotus, jo atbildes mēdz būt neprecīzas, īpaši, ja izmanto bezmaksas versiju. Tāpat svarīgi uzklikšķināt uz piedāvātā informācijas avota, lai pārliecinātos, vai tāds vispār eksistē.
* Ņem vērā, ka nereti MI pasaka to, ko cilvēks vēlas dzirdēt un kas jau ir iekodēts jautājumā. Tas teiks – šis ir ļoti labs jautājums! Ja uzstājīgi vaicāsi, vai šie rezultāti neliecina par vēzi, kādā brīdī MI var atbildēt – iespējams, tava intuīcija nemelo.
Ārstes komentārs
Ģimenes ārste Eva Moreino: “MI ir lielisks rīks, ko jāprot pareizi lietot. Es priecātos, ja man būtu MI asistents, kas sarunas laikā ar pacientu veiktu piezīmes, jo dažkārt pacients pāris minūtēs izstāsta ārkārtīgi daudz faktu, bet es tos visus nevaru paspēt pierakstīt. Ja būtu šāds asistents, es varētu fokusēties uz sarunu ar pacientu un man nebūtu jāuztraucas, ka kaut ko palaidīšu garām. Šāds asistents varētu arī sagatavot nosūtījumus uz analīzēm un izmeklējumiem, izrakstīt medikamentus.”