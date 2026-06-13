Rīgas centrā aizvadīts praida gājiens "Ceļš uz brīvību". FOTO un VIDEO
Rīgas centrā šodien notika praida gājiens "Ceļš uz brīvību", informēja "Riga Pride" līdzpriekšsēdētājs Kaspars Zālītis.
Praida gājiens Rīgā 2026
Rīgas centrā šodien notika praida gājiens "Ceļš uz brīvību", informēja "Riga Pride" līdzpriekšsēdētājs Kaspars Zālītis.
Gājiena dalībnieki no plkst. 12 pulcējās Esplanādē. Gājiens sākās plkst. 13 un veda pa Kronvalda bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu, Stabu ielu un Brīvības ielu, noslēdzoties Esplanādē, kur notika svinīgs "Riga Pride" programmas noslēguma pasākums.
Noslēguma pasākumā Esplanādē uzstāsies Kvīru koris, Niklāss, Kvīru folkloras kopa, Legzdiņa, Justs un Krisy, Zelma un Emīlija. Pasākums apvienos mūziku, folkloru un skatuves mākslu.
"Riga Pride" programma norisinās kopš 1. jūnija. Jau otro nedēļu Kaņepes Kultūras centrā darbojas Praida nams, kultūras un sarunu telpa ar koncertiem, diskusijām un pasākumiem, un tā programma turpināsies līdz nedēļas nogalei.
Pasākuma rīkotāji norāda, ka 20. Rīgas praids ir kļuvis par nozīmīgu pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību notikumu Latvijā un par platformu, kurā tiek runāts par cieņu, vienlīdzību un piederību.
Satiksmes ierobežojumi gājiena laikā būs īslaicīgi, un organizatori aicina rīdziniekus un pilsētas viesus rēķināties ar izmaiņām maršrutā.