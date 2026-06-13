Iestudējuma par Valda Zatlera rīkojumu "nr. 2" pirmizrāde Dailes teātrī (2026)
Dailes teātrī 12. jūnijā plkst. 19 pirmizrādi piedzīvoja iestudējums par bijušā Latvijas prezidenta Valda Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ...
FOTO: Dailes teātrī pirmizrādi piedzīvo iestudējums par Valda Zatlera rīkojumu "nr. 2"; ierodas daudz sabiedrībā zināmu cilvēku
Dailes teātrī 12. jūnijā plkst. 19 pirmizrādi piedzīvoja iestudējums par bijušā Latvijas prezidenta Valda Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu.
Režisora Valtera Sīļa un dramaturga Matīsa Gricmaņa veidotā iestudējuma pieteikumā atzīmēts, ka 2011. gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē tika atlaista Saeima. Cilvēki atbalstīja šo lēmumu. Prezidents Zatlers, kuram amatu oligarhi esot izplānojuši zoodārzā, kļuva par tautas varoni, bet viņa vārdā nosauktā partija uzvarēja vēlēšanās.
"Kādas bija prezidenta rīkojuma sekas? "Tautas partijas" izvēlētais prezidents sevi pieteica kā cīnītāju pret trim oligarhiem. Vienlaikus viņš ievadīja jaunas paaudzes ienākšanu Latvijas politikā," pausts iestudējuma aprakstā.
Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visas šīs sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas.
Jau rakstīts, ka "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB), lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, jo uzskata, ka dramaturģiskais darbs varētu būt netieša slēpta politiskā aģitācija pret viņu un LPV.
Šlesers skaidroja, ka viens no Zatlera rīkojuma par 10. Saeimas atlaišanu publiski norādītajiem pamatojumiem bija Saeimas balsojums, ar kuru netika dota piekrišana veikt kratīšanu viņa dzīvesvietā saistībā ar krimināllietu, kurā viņš, pēc paša vārdiem, esot "pilnībā attaisnots". Šo lietu izmeklētāji izbeidza, nesavācot pietiekamus pierādījumus.
Februārī KNAB nesaskatīja slēptu priekšvēlēšanu aģitāciju tolaik vēl topošajā Dailes teātra iestudējumā, taču martā KNAB priekšnieks Jēkabs Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu tiklīdz Dailes teātris sāks to demonstrēt.
Kultūras ministrija (KM) atsaucās uz Satversmes 100. pantā nostiprināto cenzūras aizliegumu un ikvienam garantētajām tiesībām uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, kā arī paust savus uzskatus.
KM atzīmēja, ka skatuves mākslas uzdevums Latvijā kā demokrātiskā valstī ir mākslinieciskā jaunrade, kas stiprina pilsonisko līdzdalību un kritisko domāšanu. Arī toreizējā kultūras ministre Agnese Lāce (P) uzsvēra, ka svarīgi, lai KNAB apņemšanās vērtēt Dailes teātra iestudējumu nenoved pie mākslinieku pašcenzūras.
Savukārt Latvijas Teātra darbinieku savienība paziņojumā norādīja, ka KNAB apņemšanās vērtēt iestudējumu ir iejaukšanās mākslinieku jaunrades un izteiksmes brīvībā, aicinot Latvijas amatpersonas paust nostāju pret mēģinājumiem ietekmēt teātra iestudējumus.