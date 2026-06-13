Kosmētikas tirgotāja "Avon Cosmetics" apgrozījums pērn sarucis par 22,4%
Kosmētikas tirgotājs SIA "Avon Cosmetics" pagājušajā gadā strādāja ar 3,192 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 22,4% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa saruka 5,8 reizes un bija 14 364 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".
Gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka "Avon Cosmetics" pagājušajā gadā nav sasniedzis plānotos finanšu rādītājus.
Pagājušajā gadā "Avon Cosmetics" veica izmaiņas pārdošanas struktūrā, pārejot no trīs līmeņu pārdošanas struktūras uz divu līmeņu struktūru, kas radīja būtisku ietekmi uz pārdošanu un attiecīgi arī izmaksu samazinājumu.
Nākamajos gados "Avon Cosmetics" plāno turpināt īstenot stratēģiju, izmantojot divpakāpju izplatīšanas modeli, kā tas tika īstenots iepriekšējā gadā, minēts vadības ziņojumā.
"Avon Cosmetics" 2024. gadā strādāja ar 4,114 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 15,2% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga 7,2 reizes un bija 83 681 eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 392 615 eiro. "Avon Cosmetics" īpašnieks ir Lielbritānijā reģistrētais "Avon Cosmetics Limited".