Eksperts atklāj knifiņus, kā sarunāties ar mākslīgo intelektu, lai atbildes būtu precīzākas
Mākslīgā intelekta izmantošana ir visvienkāršāk apgūstama, izmantojot lielos valodas modeļus, piemēram, "ChatGPT", tomēr atbilžu kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no pieprasījuma precizitātes. Rīgas Stradiņa universitātes mākslīgā intelekta projektu vadītāja Aneta Gūtmane Latvijas Radio raidījumā "Digitālās brokastis" atklāja ieteikumus, kā uzlabot saziņu ar mākslīgo intelektu (AI) un iegūt precīzākas atbildes.
Pirmkārt, Gūtmane uzsver, ka "ChatGPT" ir īpaši piemērots iesācējiem, jo tā interfeiss ir vienkāršs un viegli saprotams. Tas ir lieliski piemērots īsiem tekstiem, vēstulēm, aprakstiem un radošu uzdevumu veikšanai. Tomēr, ja nepieciešams strādāt ar lieliem failiem, Gūtmane iesaka izmēģināt "Gemini".
Lai iegūtu precīzākas un personalizētākas atbildes, ļoti svarīgi ir pareizi formulēt pieprasījumus. Ja vēlaties veikt analīzi vai iegūt specifisku informāciju, pieprasījumam jābūt ar skaidru kontekstu. Jo precīzāk pieprasījums, jo labāka atbilde.
Gūtmane arī uzsvēr, ka, ja uzdevums ir sarežģīts, piemēram, ja jāveic salīdzinājums vai analīze, ir vēlams rakstīt pieprasījumus angļu valodā, jo atbildes būs precīzākas. Ja nepieciešams, iegūto atbildi var lūgt pārtulkot. Turklāt viņa iesaka rakstīt pieprasījumus, nevis tos ierunāt, jo rakstītie pieprasījumi parasti ir precīzāki un labāk strukturēti.
Eksperte sniedz arī padomus, kā izveidot efektīvus pieprasījumus. Sākumā jānorāda mākslīgā intelekta loma – piemēram, "tu esi pasākumu organizators". Pēc tam jānorāda konkrēts uzdevums ar darbības vārdu: "analizē", "konsolidē", "apkopo". Tāpat jānorāda konteksts, piemēram, kas, kur, kad un kādā apjomā vajadzīgs. Ja nepieciešams, var norādīt atbildes formātu, piemēram, tabulu vai vēstuli. Gūtmane arī ieteica lūgt AI uzdot papildus jautājumus, ja trūkst informācijas.
Visbeidzot, eksperte brīdina, ka, lai arī mākslīgais intelekts var sniegt vērtīgas atbildes, tās vienmēr ir jāpārbauda kritiski. Mākslīgais intelekts nenodrošina 100% patiesas atbildes, un tas var kļūdīties, tāpēc faktus un datus ir nepieciešams pārbaudīt manuāli.
Viņa arī atgādina, ka nevajadzētu ievadīt mākslīgajam intelektam personisku vai konfidenciālu informāciju, jo to nevajadzētu dalīt publiski.