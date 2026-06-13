Lielveikalu tīkls atsakās no brūno olu tirdzniecības. Vai krāsa norāda uz kvalitāti?
Daudzi patērētāji uzskata, ka brūnās olas ir veselīgākas par baltajām, bet koši oranžs dzeltenums liecina par augstāku produkta kvalitāti. Tomēr eksperti norāda, ka šie priekšstati neatbilst patiesībai.
Tēma atkal nonākusi uzmanības centrā pēc tam, kad Lielbritānijas lielveikalu tīkls "Sainsbury's" paziņoja, ka atteiksies no brūno olu tirdzniecības, priekšroku dodot baltajām olām. Uzņēmums šo lēmumu skaidro ar vides aizsardzības apsvērumiem, vēsta "Mirror".
Saskaņā ar paša "Sainsbury's" veiktajiem pētījumiem balto olu oglekļa pēda ir aptuveni par 12,7% mazāka nekā brūnajām olām. Kā skaidro uzņēmums, tas saistīts ar to, ka vistām, kas dēj baltas olas, nepieciešams mazāk barības, lai saražotu tādu pašu olu daudzumu. Tādējādi samazinās visā piegādes ķēdē nepieciešamo resursu apjoms.
Tiek norādīts, ka barības ražošana veido 50–60% no kopējās ietekmes uz vidi, kas saistīta ar olu ražošanu. Lielbritānijā ik gadu tiek patērēti aptuveni 14,5 miljardi olu, un to ražošana rada apmēram 4,35 miljonus tonnu oglekļa dioksīda emisiju.
Ja visa olu ražošanas nozare spētu samazināt emisijas par 12,7%, kā to paredz Sainsbury's aprēķini, CO₂ izmeši gadā saruktu par vairāk nekā 550 000 tonnu. Tas būtu līdzvērtīgi tam, ja no Lielbritānijas ceļiem pazustu gandrīz 300 000 automašīnu.
Vai olu kvalitāte atšķiras?
Kā vēsta izdevums, lielāko daļu 20. gadsimta Lielbritānijā par standartu tika uzskatītas baltās olas. Taču 20. gadsimta 70. gados brūnās olas kļuva populāras britu vidusšķiras vidū un vēlāk sāka dominēt tirgū.
"Mūsdienās lielākajai daļai valstī pārdoto olu ir brūna čaumala. Daudzi uzskata, ka jo tumšāka ir ola un jo oranžāks tās dzeltenums, jo augstāka ir tās kvalitāte. Patiesībā starp dažādu krāsu olām gandrīz nav nekādas atšķirības, un "Sainsbury's" lēmums drīzāk izskatās pēc veiksmīga mārketinga gājiena," teikts rakstā.
Tikmēr blogere Sanna van Kampena, kura platformā TikTok pazīstama ar lietotājvārdu @tonichealth, savā video norādīja, ka spilgti oranžs dzeltenums nebūt neliecina par augstāku olas kvalitāti, bet gan ir atkarīgs no tā, ar ko vistas tiek barotas.
To apstiprina arī 2024. gadā ASV Nacionālajā medicīnas bibliotēkā publicēts pētījums. Zinātnieki konstatēja, ka "paprika uzlabo olu dzeltenuma krāsu un dažādi ietekmē holesterīna līmeni vistu asinīs."
No kā ir atkarīga olu dzeltenuma un čaumalas krāsa?
Izdevums uzsver, ka olu dzeltenuma toni galvenokārt nosaka pigmenti, ko sauc par karotinoīdiem. Tie dabiskā veidā ir sastopami tādos produktos kā kukurūza, samtenes, paprika un burkāni.
Savukārt olu čaumalas krāsa ir atkarīga no vistu šķirnes. Parasti baltas vistas dēj baltas olas, bet brūnas vai sarkanbrūnas vistas – brūnas olas. Kā norāda organizācija "British Lion Eggs", olu uzturvērtība neatšķiras atkarībā no tā, vai to čaumala ir balta vai brūna.
Tādējādi ne čaumalas krāsa, ne dzeltenuma tonis neliecina par to, cik veselīga bijusi vista vai arī to, vai no konkrētās olas izdosies pagatavot labāku omleti.
Vienīgais, ko šī situācija patiesībā parāda, ir tas, ka balto olu tirdzniecība lielam lielveikalu tīklam, piemēram, "Sainsbury's", ir ievērojami izdevīgāka. Un, iespējams, arī nedaudz labvēlīgāka videi, secināts rakstā.