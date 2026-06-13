Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas peļņa pērn pieaugusi vairāk nekā septiņas reizes
Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca pērn strādājusi ar 224 206 eiro peļņu, kas ir vairāk nekā septiņkārtīgs pieaugums, salīdzinot ar 2024. gadu, kad tās peļņa bija 30 077 eiro, liecina slimnīcas vadības ziņojums par 2025. gadu.
Slimnīcas apgrozījums pērn bija 27,349 miljoni eiro, kas ir par 1,3% vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt kopējie ieņēmumi sasniedza 27,605 miljonus eiro, bet izdevumi - 27,381 miljonu eiro.
Ziņojumā norādīts, ka slimnīcas ienākumi un izdevumi, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, pieauguši finansējuma palielinājuma dēļ, kā arī saistībā ar jaunajiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un Labklājības ministriju, papildu finansējumu, tai skaitā arī atalgojuma palielinājumu un cenu kāpumu.
Ieņēmumu lielāko daļu jeb 87,15% veidoja valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi, bet 7,77% - valsts apmaksātie sociālie pakalpojumi. Slimnīcas izdevumu struktūrā lielāko daļu jeb 84% veidoja atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Pērn slimnīcā izteiktāk pieauga ambulatoro pakalpojumu apjoms - ambulatori ārstēti 46 487 pacienti, kas ir par 2348 pacientiem jeb 5,3% vairāk nekā 2024. gadā. Stacionāro pacientu skaits pieaudzis no 4064 līdz 4075 pacientiem, bet kopējais gultas dienu skaits samazinājās par 2%, sasniedzot 213 371 gultas dienu.
Slimnīcas stacionārā 43,36% gadījumu veselības aprūpe sniegta pacientiem no Daugavpils, 23,02% - pacientiem no Augšdaugavas novada, bet pārējie 33,62% bijuši Latvijas un Latgales iedzīvotāji.
Vidējais gultu skaits slimnīcā nemainīgi bija 700, bet gultu noslogojums samazinājās no 85% līdz 84%. Saskaņā ar NVD noslēgto līgumu pērn plānotais pacientu skaits bija 3805, bet faktiski ārstēti jeb izrakstīti 3852 pacienti.
Slimnīcā pērn vidēji strādāja 1022 darbinieki, salīdzinot ar 1012 darbiniekiem 2024. gadā. Savukārt 2025. gada beigās slimnīcā bija 1017 darbinieki, kamēr 2024. gada beigās - 1023 darbinieki.
Vidējā darbinieku mainība pērn bija 8,2%. Darbu slimnīcā sāka 88 darbinieki, bet darba tiesiskās attiecības izbeidza 92 darbinieki. Gada nogalē darbinieku vidējais vecums bija 50,31 gads.
No vidējā darbinieku skaita 32,5% veidoja ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāls, 30,8% - pārējais personāls, tai skaitā sanitāri, 26,9% - ārstniecības un pacientu aprūpes personāls, 6,5% - ārsti, bet 3,2% - administrācija.
Slimnīcā pērn pieauga jaunāku ārstniecības personu skaits. Darbinieku vecuma grupā no 25 līdz 40 gadiem ārstniecības personu skaits palielinājās no 140 līdz 163, savukārt vecumā virs 65 gadiem tas samazinājās no 86 līdz 73.
Vidējā darba samaksa ārstiem pērn palielinājās no 2913 eiro līdz 3017 eiro, bet ārstniecības un pacientu aprūpes personālam - no 1827 eiro līdz 1863 eiro.
Vienlaikus administrācijas vidējā darba samaksa samazinājās no 2461 eiro līdz 2402 eiro, savukārt ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personālam - no 1340 eiro līdz 1328 eiro, bet pārējam personālam tā samazinājās no 1023 eiro līdz 1021 eiro.
Slimnīca sniedz gan stacionāros un ambulatoros psihiatriskās veselības aprūpes pakalpojumus, gan ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Slimnīcai ir desmit pieaugušo psihiatriskā profila stacionārās nodaļas, viena specializēta psihiatriska bērnu nodaļa, ambulatorā aprūpe, dienas stacionārs un ilgstošas sociālās aprūpes struktūrvienības.
"Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša kapitālsabiedrība.