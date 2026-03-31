Kā pareizi skalot kaklu un degunu, ja esi saaukstējies. Un nianse, ko noteikti nedarīt
Viena no vienkāršākajām metodēm, kā atbalstīt elpceļu veselību saaukstēšanās laikā, samazinot diskomfortu, iekaisumu un atvieglojot elpošanu, ir kakla un deguna skalošana. Kā to darīt droši un efektīvi?
Organisms pakāpeniski mostas no ziemas režīma, un arī elpceļiem šis ir pārmaiņu laiks – tieši šajā laikā kakls un deguns nereti kļūst jutīgāki pret vīrusu infekcijām.
Kā pareizi skalot kaklu un degunu, konsultē Daiva Āboliņa, “Mēness aptieka” farmaceite.
Sāpošam kaklam
Līdz pat 80 % kakla sāpju gadījumu izraisa vīrusi, pārējos – baktērijas, bet retāk sāpju iemesls var būt arī sēnīšu infekcija. Ja kakla skalošanu uzlūko kā terapijas metodi, jāņem vērā, ka vislielākā iedarbība tai ir bakteriālas infekcijas gadījumā.
Sāpoša kakla skalošanu ar sālsūdeni vismaz reizi dzīvē, iespējams, ir izmēģinājis ikviens. Nereti tā patiešām sniedz atvieglojumu. Tomēr ir arī citi skalošanas līdzekļi, kas noteiktās situācijās var būt efektīvāki.
Visefektīvākie ir gatavie aptiekas preparāti ar pārbaudītu un precīzu aktīvās vielas koncentrāciju. Tie ir gan antibakteriāli, gan ar pretsāpju iedarbību, kas īpaši svarīga izteiktu simptomu gadījumā. Tomēr jāņem vērā, ka stiprākas iedarbības zāļu līdzekļus nevajadzētu lietot ilgāk par vienu nedēļu, jo tie var ietekmēt mutes dobuma mikrofloru un kairināt gļotādu. Ilgstošai un profilaktiskai skalošanai piemēroti ir vieglāki līdzekļi, kas saudzē gļotādu un maz ietekmē labo mikrofloru, piemēram, kumelīšu ziedu tēja.
Kā atšķirt kakla iekaisuma izraisītāju?
• Vīrusu infekcija
Līdz pat 80 % kakla sāpju gadījumu izraisa vīrusi, tādēļ antibiotikas saaukstēšanās gadījumā nav pirmās nepieciešamības zāles. Biežākie vīrusu izraisītāji ir rinovīrusi, adenovīrusi un COVID-19. Visbiežāk tie iekļūst organismā caur muti vai degunu, apmetas augšējos elpceļos un sāk strauji vairoties. Tas izraisa tādus simptomus kā kakla sāpes, aizsmakumu, šķaudīšanu un iesnas. Vīrusu infekcijas gadījumā simptomi parasti pakāpeniski samazinās nedēļas laikā.
• Bakteriāla infekcija
Bakteriālu kakla iekaisumu visbiežāk izraisa streptokoks. Šādos gadījumos raksturīga augsta ķermeņa temperatūra, pietūkušas mandeles, strutains aplikums uz mandelēm.
• Sēnīšu infekcija
Retāk kakla iekaisuma cēlonis ir sēnīšu infekcija, visbiežāk Candida albicans. Tai raksturīgi sārti vai bāli plankumi mutē, aplikums kaklā un uz mēles. Sēnīšu infekcijas apstiprināšanai nepieciešami laboratoriskie izmeklējumi.
Ar ko skalot kaklu
• Sālsūdens šķīdums
Skalošanai ieteicams lietot vieglu sālsūdens šķīdumu, nepārsniedzot sāls koncentrāciju. Princips “jo stiprāks, jo labāk” šeit nestrādā – pārāk koncentrēts sāls šķīdums sausina gļotādu un var pastiprināt diskomfortu pēc skalošanas.
• Ārstniecības augu uzlējumi
Saaukstēšanās sākumposmā labi noder ārstniecības augu tējas un uzlējumi, kas palīdz samazināt sāpes, aizsmakumu un iekaisumu, mehāniski izskalot infekcijas izraisītājus.
Visbiežāk izmantotie augi
Kumelītes
Kliņģerītes
Salvija
Eikalipta lapas
Asinszāles laksti
Novārījumiem – ozola vai vītola mizas
• Šķīdināmie pulveri
Laba alternatīva dabiskajiem līdzekļiem ir aptiekās iegādājamie furagīna pulveri, kas efektīvi darbojas pret baktērijām rīklē un mutes dobumā. Bet viens no būtiskākajiem faktoriem jebkuras terapijas laikā ir pareiza zāļu lietošana – ir svarīgi zināt, kā no pulvera pagatavot skalojamo šķīdumu.
Lietošana: vienu paciņu izšķīdina glāzē (200 ml) karsta ūdens, ļauj atdzist un skalo kaklu ar siltu šķīdumu 2–3 reizes dienā.
• Gatavie skalojamie līdzekļi
Aptiekās pieejami arī jau gatavi šķīdumi ar pretiekaisuma un pretsāpju iedarbību, piemēram, ar aktīvo vielu benzidamīnu.
Lietošana: 15 ml (1 ēdamkaroti) šķīduma ielej mutē, skalo kaklu apmēram 30 sekundes, tad šķīdumu izspļauj, izvairoties no norīšanas.
6 ieteikumi pareizai kakla skalošanai
1. Izvairīties no aukstiem un karstiem dzērieniem – tie tikai pasliktina stāvokli, kairinot rīkles gļotādu.
2. Neskalot pārāk bieži, optimāli – 3 reizes dienā.
3. Pēc skalošanas 30 minūtes neko neēst un nedzert, ļaut līdzeklim iedarboties.
4. Parasti kaklu rekomendē skalot 3–7 dienas (atkarībā no līdzekļa).
5. Maziem bērniem kakla skalošana nav piemērota, jo pastāv šķidruma norīšanas risks. Skalošanu var sākt aptuveni no 6 gadu vecuma, mazākiem bērniem iesaka smiltsērkšķi vai Islandes ķērpi saturošas sūkājamās konfektes vai īpaši bērnam piemērotu aerosolu.
6. Skalošana neizslēdz citu līdzekļu lietošanu – starplaikos var lietot aerosolus vai sūkājamās tabletes. Lai izvēlētos optimālu kombināciju, ieteicams konsultēties ar farmaceitu, jo, iespējams, papildus skalošanai nepieciešams arī iekšķīgi lietojams pretiekaisuma līdzeklis. Piemēram, kaklu skalo ar salvijas uzlējumu, bet pēc noteikta laika lieto sūkājamo tableti ar pretsāpju iedarbību.
Tekošam degunam
Viens no biežākajiem vīrusu infekcijas simptomiem ir tekošs vai aizlikts deguns. Arī degunu var un vajag skalot, un to var darīt diezgan bieži – līdz pat sešām reizēm dienā. Skalošana iesnu gadījumā ir labs veids, kā atvieglot simptomu, jo skalojot attīrās deguna dobumi, elpot kļūst vieglāk un samazinās arī iespējamo komplikāciju risks.
Skalojamam līdzeklim jāļauj dažas minūtes iedarboties, pirms degunu izšņauc, savukārt zīdainim tas jāatbrīvo uzreiz pēc skalošanas, izdalījumus atsūcot ar aspiratoru. Skalošanas šķidrumu iespējams pagatavot mājas apstākļos vai iegādāties aptiekā, kur pieejami dažādas koncentrācijas jūras vai sāls ūdens šķīdumi (0,9–2,6 %), arī ar eikalipta eļļu, alvejas vai savvaļas piparmētras ekstraktu.
Deguna skalošanu var apvienot arī ar pilieniem vai aerosoliem – stipru iesnu gadījumā tas ir pat ieteicams. Vispirms ieteicams izskalot degunu, lai atbrīvotu to no uzkrātajiem izdalījumiem, un tikai pēc tam lietot līdzekļus deguna gļotādas tūskas samazināšanai, kas atvieglo elpošanu.
Prettūskas deguna pilieni un aerosoli efektīvi mazina deguna aizlikumu, taču tos nedrīkst lietot ilgāk par 7 dienām, jo pastāv pieraduma risks.
Ilgstošas un nepārdomātas lietošanas gadījumā var attīstīties medikamentozais rinīts.
Skalošanas šķidrums, pagatavojams mājas apstākļos
240 ml vārīta, atdzesēta ūdens pievieno pustējkaroti vai tējkaroti vārāmā vai jūras sāls.
Svarīgi!
Izotonisks vai hipertonisks šķīdums - kuru izvēlēties?
Izotoniskais šķīdums (0,9 %)
mitrina gļotādu, piemērots ikdienas kopšanai un pat jaundzimušajiem.
Hipertoniskais šķīdums
palīdz samazināt tūsku, noder aizlikta deguna un alerģisku iesnu gadījumā.
Biežākās kļūdas kakla vai deguna skalošanā
• Pārāk koncentrēti šķīdumi, kas kairina/sausina kakla gļotādu un pasliktina pašsajūtu.
• Pārāk ilga pašārstēšanās ar viegliem līdzekļiem.
• Novēlota vēršanās pie ārsta.