FOTO: Atkal apvienojušās kādreizējā kulta seriāla “Boy Meets World” zvaigznes
2026. gada “Tribeca” kinofestivālā nostalģisku atkalredzēšanos piedzīvoja kādreizējā kulta seriāla “Boy Meets World” zvaigznes.
Aktieri Vils Frīdls, Daniela Fišela un Raiders Strongs sestdien satikās dokumentālās filmas “Doc Meets World” pasaules pirmizrādē — tā veltīta iemīļotajam seriālam, kas 90. gados kļuva par veselas paaudzes televīzijas simbolu.
“Boy Meets World” pirmo reizi pie skatītājiem nonāca 1993. gada septembrī un tika rādīts līdz 2000. gada maijam. Seriāls kopumā ilga septiņas sezonas un sasniedza 158 sērijas, stāstot par Koriju Metjūzu, viņa ģimeni, draugiem un ceļu no bērnības līdz pieaugšanai. Kopš seriāla noslēguma pagājuši jau 26 gadi, bet interese par tā varoņiem joprojām nav zudusi.
Tagad Frīdls, Fišela un Strongs atkal satikušies saistībā ar dokumentālo filmu “Doc Meets World”. Trijotne pēdējos gados kopā vada arī atkārtotās skatīšanās podkāstu “Pod Meets World”, kurā atskatās uz seriāla aizkulisēm, filmēšanas laiku un to, kā “Boy Meets World” ietekmējis skatītājus.
“Tribeca” festivālā viņi pozēja kopīgām fotogrāfijām, tomēr viens no galvenajiem seriāla aktieriem — Bens Sevidžs, kurš atveidoja Koriju Metjūsu, — pasākumā nebija redzams.
We sat down with Danielle Fishel, Rider Strong and Will Friedle ahead of their #DocMeetsWorld Premiere at Tribeca Festival, and they weighed in on where Topanga, Shawn and Eric would be in 2026! Read more at the link below.https://t.co/RJuiVI9qYM#BoyMeetsWorld pic.twitter.com/rGNYAN55iF— Parade Mag (@ParadeMagazine) June 8, 2026
Dokumentālā filma “Doc Meets World” pievēršas seriāla mantojumam un tam, kā pēc daudziem gadiem bijušās bērnu un pusaudžu zvaigznes pašas no jauna pārskata savu pieredzi.