PTAC bloķē divas smaržu tirgošanas vietnes
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēmis lēmumu ierobežot piekļuvi tiešsaistes vietnēm “myfragrance.lv” un “fragrancemy.lv”, jo to darbībā konstatēti būtiski patērētāju tiesību pārkāpumi.
PTAC pārbaudes laikā saņemtas vairākas patērētāju sūdzības par internetā iegādātām smaržām. Iedzīvotāji norādījuši uz gadījumiem, kad piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, bojāti vai jau atvērti iepakojumi, kā arī radušās aizdomas par preču autentiskumu. Tāpat patērētāji saskārušies ar grūtībām sazināties ar pārdevēju, atteikuma tiesību neievērošanu un naudas atmaksas nenodrošināšanu.
PTAC konstatēja, ka vietnēs netiek sniegta skaidra un normatīvajiem aktiem atbilstoša informācija par komersantu, kā arī nav informācijas par patērētāju tiesībām distances līgumu gadījumā. Patērētājiem nav bijusi iespēja identificēt faktisko pārdevēju un aizstāvēt savas tiesības strīdu gadījumā.
PTAC vairākkārt aicināja vietņu uzturētāju novērst konstatētos pārkāpumus un sniegt skaidrojumus, tomēr atbildes netika saņemtas. Ņemot vērā, ka pārkāpumi netika novērsti un vietņu turpmāka darbība rada būtisku risku Latvijas patērētāju interesēm, tika pieņemts lēmums vietni bloķēt.
PTAC aicina patērētājus, iepērkoties internetā, vienmēr pārliecināties par pārdevēja identitāti, pārbaudīt kontaktinformāciju un iepazīties ar distances līguma noteikumiem. Ja rodas aizdomas par negodīgu komercpraksi, patērētāji aicināti ziņot PTAC.