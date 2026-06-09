Traģēdija ligzdā: Ogres novadā melno stārķu mamma izlemj mazuļa likteni. VIDEO
Maija sākumā daudzus dabas mīļotājus šokēja aina no stārķu ligzdas tiešraides kameras Tukuma novadā, kur 1. maijā stārķu mamma Uma apēda vienu no saviem mazuļiem. Nu par dabas skarbo pusi bija spiesti pārliecināties Ogres novadā.
9. jūnija pusdienlaikā melno stārķu mamma Meija apēda savu jaunāko no četriem mazuļiem. Sākotnējais dabas vērotāju prieks par četriem mazulīšiem drīz pārvērtās bažās par vārgākā eksemplāra izdzīvošanas izredzēm, un nu tam pielikts traģisks punkts.
Ornitologs Jānis Ķuze nesen skaidroja šādu parādību. “Situācijas, kad kādu no mazuļiem stārķi apēd, ir normāla dabas parādība. Lai gan tas var šķist skarbi, dabā šāda rīcība ir daļa no dabiskajiem izdzīvošanas un barības vielu aprites procesiem. Šādā veidā tiek atgūtas vērtīgas barības vielas, līdzīga uzvedība sastopama arī citām putnu sugām." "Pozitīvi vērtējams tas, ka kopš tiešraidēm sabiedrība kļuvusi izglītotāka un saprotošāka. Arvien vairāk cilvēku apzinās, ka šie ir dabiski procesi un ka cilvēka iejaukšanās savvaļas putnu dzīvē parasti nav nepieciešama,” viņš piebilda.