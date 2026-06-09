Divas stundas rindā pie Stradiņa slimnīcas: kritiska aina ceļā uz uzņemšanas nodaļu
Pie Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāžu sastrēgumi, vēsta Latvijas Televīzija.
Kā atzīmē medijs, piemēram, pirmdien, 8. jūnijā, NMPD brigādei nācies gaidīt gandrīz divas stundas, lai nodotu pacientu PSKUS uzņemšanas nodaļā.
Slimnīcā skaidro, ka konkrētajā dienā stundas laikā uzņemšanā nogādāti 12 pacienti, kas radījis sastrēgumu. Galvenais ārsts Jānis Vilmanis atzīmējis, ka ir izdots rīkojums, ka šādās situācijās slimnīca pacientus ievieto arī neprofilu nodaļās, respektīvi, visās pieejamajās brīvajās vietās. Tas reāli tiekot darīts un radot zināmas problēmas struktūrvienību ārstiem.
Uzņemšanas nodaļa paredzēta 40 līdz 50 pacientu uzņemšanai diennaktī, tomēr realitātē tajā nonāk aptuveni 200 pacientu. Problēmas risinājums būšot jaunā A2 korpusa nodošana ekspluatācijā, jo esošā infrastruktūra vairs nespēj nodrošināt nepieciešamo kapacitāti.
Vilmanis atzīmējis, ka ir plānots tikties ar kolēģiem no NMPD un Veselības ministrijas un kopā risināt problēmu.
Savukārt NMPD vadītāja Liene Cipule, kura pašlaik atrodas Zaporižjā, atzīmējusi Ukrainas pieredzi - tur Stradiņa izmēra slimnīcā pēc dronu uzbrukumiem 20 pacienti esot ievesti un stacionēti stundas laikā un bez aizķeršanās.
Pēc Cipules vārdiem, ir skumji, ka Latvijā miera laikā jārunā par rindām, kas ietekmē neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.