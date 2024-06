Pneimonologs vieš skaidrību: kad iesnas un asarojošas acis nozīmē saaukstēšanos, bet kad - alerģiju

Tāpat gan pavasarī, gan vasarā un rudenī gaisā var būt arī pelējuma sēnīšu daļiņas – arī tās var izraisīt putekšņu alerģijai līdzīgu reakciju. Jāpiezīmē, ka alerģiju pret vienu alergēnu var pavadīt arī krusteniska alerģiskā reakcija pret kādu citu, vai pat vairākiem alergēniem. Bērza putekšņu alerģija, piemēram, mēdz kombinēties ar reakciju pret alksni, lazdu, dižskābardi, pīlādzi, ceriņiem un kastani, vai – pārtikā – pret āboliem, bumbieriem, burkāniem, seleriju, kivi un tomātiem. Un citreiz ādas reakciju var izraisīt arī pieskaršanās svaigiem kartupeļiem! Šīs krusteniskās alerģiskās reakcijas nav atkarīgas no gadalaika – ja imūnsistēma ir uztvērusi konkrēto alergēnu un tam līdzīgos kā draudu, kontakts ar to izraisa simptomus neatkarīgi no mēneša un datuma.