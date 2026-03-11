Krāpjot pacientes, Nīderlandes ginekologs kļuvis par tēvu daudziem bērniem
Bijušais ginekologs, kurš strādājis Nīderlandes pilsētas Arnemas “Rijnstate” slimnīcā, izmantojis savu spermu, lai pagājušā gadsimta 70. un 80. gados kļūtu par tēvu daudziem bērniem, atklājusi slimnīcas veikta izmeklēšana.
Vīrietis, kuru slimnīca identificējusi kā Aleksandru Šmaucigeru (Alexander Schmoutziguer), ir atzinies, ka bez potenciālo vecāku ziņas izmantojis savu spermu, kad nebija pieejama jauna donora sperma. Tajā laikā netika izmantota saldēta sperma. Izmeklēšanā arī atklājies, ka Šmaucigeram ir nenorādītas iedzimtas slimības, vēsta “dutchnews.nl”.
Pagaidām zināms par šī ārsta 16 bērniem. Slimnīca aicinājusi šajā slimnīcā ārstētās sievietes un viņu bērnus veikt DNS testus. Pagājušajā gadā Nīderlandē stājās spēkā jauni noteikumi par spermas donoriem, lai nepieļautu situācijas, kad vieni un tie paši vīrieši radītu simtiem bērnu, reģistrējoties vairākās klīnikās.
Izveidots nacionālais reģistrs un kodu sistēma, lai ieviestu ierobežojumu, ka katrs donors var ziedot spermu tikai līdz 12 ģimenēm. Katram donoram tiek piešķirts personīgs kods un 12 mātes kodi, kuri tiek izmantoti katrreiz, kad sieviete kļūst stāvoklī, izmantojot viņa spermu. Kad visi 12 kodi ir izlietoti, vīrietis vairs nedrīkst būt spermas donors. Reģistrā iekļaus datus, sākot ar 2004. gadu, kad tika aizliegts izmantot anonīmos donorus.
12 ģimeņu ierobežojums jau bija iekļauts Nīderlandes likumos, taču nebija ne tā, ne iepriekšējā 25 ģimeņu limita nodrošināšanas mehānisma, jo donoru identitātes atklāšana tika uzskatīta par privātuma pārkāpumu.
Ziņu programmas “Nieuwsuur” nesenā izmeklēšana parādīja, ka Nīderlandes auglības klīnikas apmēram 20 gadus apgāja šo noteikumu. Tādējādi vismaz 85 spermas donori kļuvuši par tēviem milzīgam bērnu skaitam, pēcnācējiem radot neapzināta incesta risku, kad nākotnē donoru bērni, nezinot par savu tuvo radniecību, izveido pārus un rada bērnus.
Turklāt ļaundaru skaitā bijuši arī vismaz desmit ārsti, kas nelikumīgi izmantoja savu spermu. No viņiem pazīstamākais bija 2017. gadā mirušais 89 gadus vecais Roterdamas klīnikas ārsts Jans Karbāts, kurš slepeni kļuva par tēvu 81 bērnam, izmantojot savu spermu no pagājušā gadsimta 80. gadiem līdz šī gadsimta sākumam. Tiesa, medijos bija ziņas, ka Karbāta bērnu skaits varētu sasniegt pat 200.
Iespējams, absolūtais rekordists ir 44 gadus vecais Nīderlandes mūziķis un “jūtūberis” Džonatans Jakobs Meijers, kurš, iespējams, ir tēvs līdz pat 1000 bērniem. Šis vīrietis jau gandrīz 20 gadus ziedojis spermu, maldinot desmitiem vecāku un vienpadsmit klīnikas visā pasaulē, kā arī izpelnoties Nīderlandes tiesu sistēmas represijas. 2024. gada sensacionālā “Netflix” dokumentālajā filmā "Vīrietis ar 1000 bērniem", viņa spermu saņēmušās sievietes apgalvoja, ka jutās “pieviltas” un “dusmīgas”, atklājot, cik neskaitāms lērums pusbrāļu un pusmāsu ir viņu bērniem, šādi pakļaujot viņus riskam kādreiz netīšām ielaisties seksuālās attiecībās ar tuviem radiniekiem.
2017. gadā Nīderlande aizliedza Meijeram ziedot spermu, kad atklājās, ka viņš ir 102 bērnu tēvs, kuri radušies no viņa ziedotās spermas 11 klīnikās visā valstī. Meijers turpināja ziedot spermu citās valstīs līdz 2023. gadam, kad kāda sieviete un viņu atbalstošais "Donorkind" fonds iesniedza civilprasību pret Meijeru, apgalvojot, ka viņš palielina savu bērnu incesta risku. Toreiz savā liecībā Meijers atzina, ka viņš ir 550 - 600 bērnu tēvs, tomēr tiesa paziņoja, ka viņš varētu būt tēvs līdz pat tūkstotim bērnu dažādos kontinentos. Tiesa aizliedza Meijeram ziedot spermu jaunajiem vecākiem Nīderlandē, piedraudot ar 100 000 eiro naudas sodu.
Pērn tika ziņots, ka kāds spermas donors ar ģenētisku mutāciju, kas būtiski paaugstina vēža risku, ir kļuvis par vismaz 197 bērnu tēvu visā Eiropā. Daži bērni jau ir miruši, un tikai niecīgai daļai šo mutāciju mantojušo bērnu ir cerība nesaslimt ar vēzi. Šāds šokējošs atklājums izdarīts 14 Eiropas sabiedrisko mediju, tostarp BBC un “Deutsche Welle” veiktajā izmeklēšanā, ko koordinēja Eiropas raidsabiedrību savienības (EBU) izmeklējošās žurnālistikas tīkls. Šī bīstamā sperma tika saņemta no anonīma vīrieša, kurš kā students sāka ziedot 2005. gadā. Viņa personība nav atklāta, materiālos viņš figurē tikai kā “Kjeld" ar numuru 7069 — gara auguma baltās rases vīrietis ar gaiši brūniem matiem un brūnām acīm, maģistrantūras students ekonomikā. Šī vīrieša sperma tika izmantota aptuveni 17 gadus. Šo spermu pārdevusī Dānijas “European Sperm Bank” (ESB) izteikusi dziļu līdzjūtību skartajām ģimenēm un atzinusi, ka dažās valstīs donors ticis izmantots pārāk lielam bērnu skaitam.
Toreiz tika ziņots, ka šī donora spermu izmantoja 67 auglības klīnikas 14 valstīs. Spriežot pēc BBC informācijas, sperma no Dānijas klīnikas nokļuvusi arī tādās valstīs kā Vācija, Polija, Beļģija, Spānija, Īrija, Grieķija, Islande, Ungārija, Serbija, Albānija, Ziemeļmaķedonija, Kipra un Gruzija.