Būs vai nebūs tie lielie plūdi? Meteorologi skaidro, ko tuvākajās nedēļās sagaidīsim
Turpinās pali, kūst sniegs un ledus, kas palielina upju noteci Zemgalē, Vidzemē un Latgalē, bet Kurzemē tā samazinās. Ledus zaudē izturību, veidojas sniegūdens lāmas, ūdens tek pa ledus virsmu un vietām rodas vaļumi. Daudzviet applūdušas palienes un zemākās vietas, taču pali norisinās pakāpeniski, informē LVĢMC.
Aizvadītajā diennaktī Daugavā ūdenslīmenis paaugstinājās par 4-37 cm, savukārt lejtecē pie Andrejostas par 4 cm. Kopš marta sākuma Daugavas posmā Piedruja–Vaikuļāni ūdenslīmenis pieaudzis par 82-107 cm. Daugavas baseina upēs ūdenslīmenis paaugstinājās par 2-16 cm, bet Aiviekstē kopš 10. februāra līmenis pieaudzis par 112-187 cm. Gaujā un tās baseinā ūdenslīmenis paaugstinājās par 2-16 cm, Salacā un tās baseinā par 1-2 cm, dažviet pazeminājās. Lielupē, Mēmelē, Mūsā un citās upēs ūdenslīmenis paaugstinājās par 2-22 cm, un Lielupes baseinā turpinās kāpums. Ventā un Bārtā arī vērojams ūdenslīmeņa pieaugums, īpaši pie Bārtas lejteces, kur ūdenslīmenis paaugstinājās par ~90 cm dēļ ledus sastrēguma.
Šorīt daudzviet ir ūdens uz ledus vai sniegūdens lāmas, vaļumi, daudzviet ledus kūst uz vietas, notiek lokāla ledus iešana. Daugavā no augšteces pie Suražas (Baltkrievijā) līdz Jēkabpilij lielākoties ir ledus sega vai ledus sega ar lāsmeņiem, Pļaviņu ūdenskrātuvē pie Zeļķiem un Pļaviņām – ledus sega ar torosiem, daudzviet veidojas sniegūdens lāmas, piekrastes vaļumjoslas, ir ūdens uz ledus, ledus kūst uz vietas, daudzviet joprojām saglabājas ledus un vižņu sablīvējumi.
Daugavas baseina upes dažviet vēl saglabājas ledus sega ar lāsmeņiem vai nepilna ledus sega, veidojas sniegūdens lāmas, ir ūdens uz ledus, ledus kūst uz vietas. Dubna pie Višķiem, Oša pie Kūleniekiem un Laucesa pie Lenderņas ir brīvas, Aiviekstē pie Lubānas ir paliku piesalas, pie Aiviekstes HES – piekrastes vaļumjoslas, arī Lielajā Juglā pie Zaķiem – piesalas.
Gaujā pie Velēnas ir paliku piesalas, pie Valmieras saglabājas ledus sega ar lāsmeņiem, pie Siguldas – nepilna ledstāve, Gaujā pie Carnikavas arī ledus sega ar lāsmeņiem. Tirzā pie Lejasciema – ledus sega ar lāsmeņiem, Vecpalsā pie Vilkzemniekiem – brīva, Vaidavā pie Apes un Amatā pie Melturiem – paliku piesalas. Salaca pie Mazsalacas ir paliku piesalas, pie Lagastes – nepilna ledstāve, ledus paliek tumšāks, ir ūdens uz ledus. Rūjā pie Vilnīšiem ir nepilna ledus sega, Sedā pie Oleriem ir paliku piesalas.
Lielupē no Mežotnes līdz Slokai saglabājas ledus sega ar lāsmeņiem, veidojas sniegūdens lāmas, ledus paliek tumšāks. Citas Lielupes baseina upes lielākoties vēl sedz ledus sega ar lāsmeņiem vai nepilna ledstāve, ir ūdens uz ledus, veidojas vaļumi. Mēmelē pie Tabokines sakustējās ledus. Tērvetē pie Bramberģes ir brīva, Bērzē pie Baložiem – ledus sastrēgums lejpus posteņa.
Kurzemes upēs daudzviet LVĢMC novērojumu staciju posmos ir gājis ledus, upju attīrīšanās no ledus turpinās. Ventā pie Leckavas – paliku piesalas, pie Alšiem un Kuldīgas ledus ir izgājis, saglabājās ledus krautņi upes krastos, upē vēl iet reti ledus gabali, pie Vendzavas saglabājās nepilna ledstāve, ledus kūst uz vietas. Bārtā pie Dūkupjiem un Abavā pie Rendas izgājis ledus, ir izveidojušies ledus sastrēgumi lejpus posteņiem. Kurzemē vēl ledus iešana turpinās Ventā, Abavā un Bārtā.
Tuvākajās dienās turpināsies silts laiks, vien vietām naktīs gaidāms neliels sals, bet Latviju šķērsos nokrišņu zonas, nedēļas otrajā pusē gaidāms neliels lietus. Kurzemes mazajās upēs turpinās ūdenslīmeņa pazemināšanās, bet Bārtā un Ventā lielākoties paaugstināsies ūdenslīmenis, atsevišķos posmos ūdenslīmeņa gaitu ietekmēs ledus iešana.
Lielupes atsevišķās kreisā krasta upēs ūdenslīmenis pazemināsies vai svārstīsies, bet kopumā Lielupē un tās baseina upēs turpināsies ūdenslīmeņa kāpums, kā arī turpināsies ledus segas sairšana - ledus pacelšana, sakustēšanās un iešana Lielupē un tās baseina upēs.
Arī Daugavas, Gaujas un Salacas baseina upēs ledus kūst, veidojas piekrastes vaļumjoslas, šonedēļ siltā laika ietekmē daudzviet gaidāma lokāla ledus iešana, kas vēlāk turpināsies garākos posmos.
Šopavasar ledus uzlūšana ir apgrūtināta, jo ledus ir biezs, tomēr ledus turpinās pakāpeniski uzlūzt garākos upju posmos, palielināsies lāsmeņu laukumi, ledus sakustēsies, veidosies vaļumi. Ledus iešanas laikā veidosies sastrēgumi, kas izraisīs ūdenslīmeņa kāpumu augšpus tiem.