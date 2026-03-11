Oskars veikalā iegādātās gaļas bumbiņās uzgājis nepatīkamu pārsteigumu. "Pirmais kodiens - sajūtas nepatīkamas!"
Pie raidījuma "Bez Tabu" vērsies Oskars, kurš atradis nepatīkamu pārsteigumu veikalā iegādātās vistas gaļas bumbiņās Āzijas gaumē.
Kā raidījumam "Bez Tabu" norāda vīrietis, viņš minēto produktu, ko ražojis “Gaļas nams-Ādaži”, iegādājies pirmo reizi. Oskars norāda, ka bumbiņas uzlicis uz grilla, un pēc kāda laika jau gaisā uzvirmojusi patīkama smarža. Tomēr kad bumbiņas bijušas gatavas, un viņš tās uzlicis tās uz "kārā zoba", vīrietis saskāries ar nepatīkamu pārsteigumu.
"Pirmais kodiens un sajūtas jau nepatīkamas. Jo vairāk košļāju, jo vairāk saprotu, ka tas nav izdarāms. Spļauju ārā. Pēc struktūras tīrais papīrs," raidījumam norāda Oskars. Viņš atklāj, ka pēc tam pārplēsis arī citas gaļas bumbiņas, un tajās iekšā bijušas tādas kā balta papīra strēmeles.
Pārtikas un Veterinārais dienests uzņēmumā veicis pārbaudi, secinot, ka tas, ko Oskars gaļas bumbiņās atradis nav papīrs, bet gan nešķīstošā kviešu šķiedrviela - celuloze. "Tā ir kļūda ražošanā," norāda PTAC, norādot, ka produkts nav labi samaisījies ar pārējām sastāvdaļām.
Tikmēr uzņēmums “Gaļas nams-Ādaži”, kas gaļas bumbiņas laida klajā tikai nesen, savu kļūdu ir zibenīgi labojis, izņemot partijas produkciju no tirgošanas. "Šī problēma ir novērsta. Produktam kā tādam nav vainas, tas ir tikai vizuālais aspekts, ko mēs jau esam atrisinājuši," skaidro uzņemums.