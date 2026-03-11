Sniegpulkstenītes.
Sabiedrība
Šodien 15:30
Desmit vietās labots 11. marta siltuma rekords
Trešdien līdz plkst. 15 desmit novērojumu stacijās pārspēts 11. marta maksimālās gaisa temperatūras rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Augstākā gaisa temperatūra reģistrēta Mērsragā, kur termometra stabiņš pakāpies līdz +13,3 grādiem. Temperatūras rekords labots arī Rīgā, kur gaiss sasilis līdz +12,4 grādiem.
Trijos pēcpusdienā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no +6,1 grāda Liepājas ostā un +7,2 grādiem Ainažos līdz +13,3 grādiem Mērsragā.
Visas Latvijas 11. marta siltuma rekords ir pirms gada Daugavpilī reģistrētie +14,9 grādi.
Pēdējās divās nedēļās siltuma rekordi pārspēti astoņās dienās, kopumā laboti 47 rekordi.